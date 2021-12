Welke blogs zijn afgelopen jaar het meest gelezen op Gemeente.nu? Onder onze bloggers waren de Omgevingswet, samenwerking, participatie en de democratie populaire onderwerpen in 2021. De top 12 best gelezen opiniestukken op een rij.

1. Weer uitstel Omgevingswet: het momentum verloren – Frans Tonnaer

De problematiek met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is er de oorzaak van dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de derde keer is uitgesteld. Ditmaal tot 1 juli 2022. Partijen met koudwatervrees ervaren dit als nóg langer uitstel van executie, terwijl het momentum voor de invoering verder wegglipt, betoogt auteur Frans Tonnaer.



2. Burgerparticipatie versus representatieve democratie – Peter Castenmiller

In veel gemeenten staan de collegeprogramma’s bol van mooie voornemens om de inbreng van inwoners bij het gemeentelijk beleid te verruimen. Maar in menig rekenkameronderzoek, zo constateert Peter Castenmiller, struikel je over de teleurstellingen.



3. Een beetje paniek over eeuwige rustplaatsen – Hanneke Koene

Lokale GroenLinks-politica over begraafplaatskwestie in haar gemeente: ‘Ze zijn, denk ik, een beetje in paniek. Een islamitische begraafplaats met 2500 graven klinkt in de oren van ons plaatselijke CDA waarschijnlijk alsof er een tapijt van dode moslims in onze gemeente wordt uitgerold. Waar dagelijks massa’s mensen met het hoofd naar Mekka komen knielen, om hun gestorvenen te herdenken.’



4. Wet elektronische publicaties: gevolgen bekendmaking – Rob de Greef

Slecht zicht op gemeentelijke samenwerking, iemand? Waakhonden van de democratie moeten om te beginnen weten wáár ze publicaties kunnen vinden. Op 1 juli treedt – een half jaar later dan gepland – de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking.



5. Misvattingen over de bedrijfsvoeringsorganisatie – Rob de Greef

In 2015 is de bedrijfsvoeringsorganisatie geïntroduceerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een lichtere vorm van samenwerking, uitsluitend voor ondersteunende processen en uitvoeringstaken. Veel meer zegt de wet er niet over, maar in de parlementaire behandeling is wel een en ander toegevoegd.



6. Limburgse affaire: De val van burgemeester Akkermans – Hanneke Koene

‘Eigenlijk was burgemeester Akkermans niet degene van wie ik had verwacht dat hij zou aftreden als gevolg van een schandaal. Nu spookt bij vlagen de vraag door m’n hoofd: heb ik me in hem vergist?’



7. Participatie zonder communicatie: woede en verdriet – Jinne Samson

Als gemeenten de torenhoge verwachtingen met participatie willen waarmaken is goede communicatie aandachtspunt nummer één. Te vaak eindigt participatie in teleurstelling omdat bij de start de mogelijkheden en verwachtingen onvoldoende helder zijn gemaakt.



8. Omgevingswet dankzij of ondanks DSO in werking? – Frans Tonnaer

Dat de Omgevingswet in werking treedt, daar kan toch welhaast niemand meer aan twijfelen. De vraag is alleen wanneer en hoe.



9. Ambtenaren met kennis van zaken heb je nodig – Els Boers

De wens om zo min mogelijk ambtenaren in te zetten, doet de vakkundigheid bij de overheid geen goed. Juist ambtenaren met voldoende kennis en tijd zorgen voor tevreden inwoners.

10. Op de zeepkist: inspreken voor beginners – Pascale Georgopoulou

Deze vijf tips helpen effectiever in te spreken. En dat kan geen kwaad. ‘Als raadslid, griffier en inwoner heb ik heel wat insprekers de revue zien passeren. Ze waren meestal gespannen, vaak verbeten, maar helaas zelden overtuigend.’

11. Gemeenteraden kunnen democratische vuist maken – Wim Voeten

Raadsleden ervaren een te grote afstand tot gemeenschappelijke regelingen. Het verlengd lokaal bestuur en daarmee de democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden komt zo steeds meer onder druk te staan. Maar er lijkt een oplossing te zijn.

12. Vertrouwen, en wat een onprettig gevoel geeft – Eric Leltz

Vertrouwen is in de politiek geen vanzelfsprekendheid. Daar hebben politici helaas zelf een groot aandeel in. Dat komt niet alleen omdat ze sjoemelen met declaraties, opdrachten aan vriendjes gunnen of ‘fake news’ uitkramen, het komt ook door hun achtergrond.