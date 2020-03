Coronavirus heeft brede impact op gemeenten

De maatregelen tegen het coronavirus hebben voor gemeenten impact op onder meer de dienstverlening, besluitvorming, veiligheid, hulp aan ondernemers en de viering van Koningsdag. Een update van de laatste ontwikkelingen.

Gemeenten kregen zondag opdracht tot het handhaven en coördineren van de maatregelen van het kabinet. Dit ging om noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en sluiting van horeca en andere gelegenheden. Wat gebeurde er daarna?

Dienstverlening

Gemeenten hebben hun dienstverlening aangepast aan de maatregelen en houden inwoners via een informatiepagina op de hoogte. Over het algemeen is het credo dat de dienstverlening zoveel mogelijk doorgang vindt, al dan niet telefonisch, digitaal, met aangepaste openingstijden of alleen op afspraak. De meeste ambtenaren werken thuis, huisbezoeken en veel fysieke afspraken gaan niet door.

Op veel plekken worden extra maatregelen getroffen. In Heerlen heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor huwelijksvoltrekkingen. Gratis huwelijken worden tot en met 6 april geannuleerd, of als echt geen uitstel mogelijk is op afspraak aan de balie gesloten. Betaalde huwelijken worden zoveel mogelijk verplaatst, of met maximaal 12 mensen aanwezig gesloten. Een huwelijk op een externe horecagelegenheid wordt verplaatst naar het gemeentehuis.

Ook Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren geeft aan dat veel bruiloften in het land worden uitgesteld. De bruiloften die wel doorgaan, worden soberder, aldus bestuurslid Ilse de Zwart, trouwambtenaar in Nijkerk. ‘De bruid en de bruidegom mogen elkaar zoenen, maar bij de felicitaties doen we dat niet. We proosten met een glas, geven een hartje of een boks in de lucht, of raken elkaars ellebogen aan.’ De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand brengen geen huisbezoeken voor voorgesprekken. ‘We moeten creatief zijn. We skypen, bellen of mailen.’

Besluitvorming

In de meeste gemeenten zijn ook de vergaderingen van de raad in ieder geval uitgesteld tot na 6 april. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt veel vragen over de effecten op de besluitvorming en trekt intensief op met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om de ontwikkelingen bij te houden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert vergaderingen uit te stellen.

Als een vergadering echt noodzakelijk is, dan moet deze zonder publiek doorgang vinden. De regels voor het minimale aantal aanwezigen bij het stemmen, het quorum, blijft ongewijzigd gelden. Digitale besluitvorming is wettelijk niet mogelijk.

Veiligheid

Alle 25 veiligheidsregio’s gaan dezelfde noodverordening inzetten, hebben ze gisteren afgesproken in overleg met minister Grapperhaus. Daarmee kunnen de autoriteiten overal op eenzelfde manier snel optreden tegen overtredingen, bijvoorbeeld van gedwongen sluitingen. Dat kan meteen leiden tot een geldboete. In de praktijk vullen de veiligheidsregio’s de voorschriften wel op hun eigen manier in. In de ene streek worden bijvoorbeeld markten verboden terwijl ze in een andere onder voorwaarden doorgaan.

In het overleg van de 25 veiligheidsregio’s met minister Grapperhaus is verder bepaald dat coffeeshops wiet en hasj mogen verkopen aan een afhaalloket. Ze moeten wel alle hygiënemaatregelen in acht nemen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Zo mogen er niet te veel klanten tegelijk zijn en zij moeten voldoende afstand van elkaar houden. Het besluit is genomen om de straathandel voor wiet en hasj tegen te gaan, waar veel burgemeesters zich zorgen over maakten.

Hulp aan zelfstandigen

Dinsdagmiddag kondigde het kabinet extra ondersteuning aan voor ondernemers, ook voor zelfstandigen. Het budget begint bij 250 miljoen euro en kan de komende maanden in de miljarden lopen. Gemeenten moeten het geld verdelen. ‘Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten,’ aldus de aankondiging.

Het kabinet zal doen wat nodig is om ondernemers te steunen, zei eerder premier Rutte in zijn toespraak. Brancheorganisatie ZZP Nederland riep in een brandbrief op de getroffen zelfstandigen dan ook direct financieel te ondersteunen. De organisatie pleitte voor gebruik van de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Daar heeft het kabinet nu voor gekozen.

Ook MKB-Nederland pleitte voor een versoepeling komt van de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Een andere manier voor gemeenten om ondernemers te steunen, is uitstel van betaling voor lokale belastingen zoals de ozb of toerismebelasting, suggereert de organisatie. Dat wil ook winkeliersorganisatie Inretail.

Bij de landelijke belastingen is uitstel voor ondernemers al mogelijk. Vooral VVD-afdelingen hebben hun gemeentebestuur opgeroepen plaatselijke heffingen eveneens pas later te innen. Tuinders met meerdere vestigingen in het Westland, zouden dankzij de gemeente een korting krijgen op de energiebelasting krijgen van het Rijk.

Koningsdag

De viering van Koningsdag in Maastricht is geschrapt. Hoewel Koningsdag pas plaatsvindt op 27 april, hebben de huidige maatregelen een zo grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden zoals beoogd, laat de gemeente weten. De ruim 300 Oranjeverenigingen gaan onderzoeken hoe zij een lokaal en veilig alternatief kunnen vinden voor de viering.

Ter ondersteuning organiseert de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen binnenkort een virtuele brainstormsessie om te bekijken wat wél kan. De organisatie raadt vieringen zoals koningsnacht, braderieën, grote feesttenten met artiesten en manifestaties van meer dan honderd man af, ook al lopen de huidige beperkende maatregelen vooralsnog af op 6 april.