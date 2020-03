Kabinet steunt zelfstandigen via bijzondere bijstand

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis zet het kabinet onder meer een tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers in. Ook vindt er overleg plaats binnen de VNG om lokale belastingen voor ondernemers stop te zetten of in te trekken.

Dinsdagmiddag kondigde het kabinet extra ondersteuning aan voor ondernemers, ook voor zelfstandigen. Het budget begint bij 250 miljoen euro en kan de komende maanden in de miljarden lopen. Gemeenten moeten het geld verdelen. ‘Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten,’ aldus de aankondiging.

Toerismebelasting

Verder overlegt de regering met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale belastingaanslagen voor ondernemers stop te zetten. Hierbij wordt in het bijzonder verwezen naar de toeristenbelasting, gelet op de noodkreten vanuit bedrijven die deze taks afdragen. ‘Veel gemeenten nemen deze signalen ter hand en beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de sector tegemoet te komen.’

Het kabinet zal doen wat nodig is om ondernemers te steunen, zei eerder premier Rutte in zijn toespraak. Brancheorganisatie ZZP Nederland riep in een brandbrief op de getroffen zelfstandigen dan ook direct financieel te ondersteunen. De organisatie pleitte voor gebruik van de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Daar heeft het kabinet nu voor gekozen. Ook de bestaande Bbz loopt via het gemeenteloket.

Even geduld

De eenmansbedrijven hoeven de bijzondere bijstand niet terug te betalen, zegt minister Koolmees van Sociale Zaken. Omdat de nood zo hoog is, hoeft een zzp’er ook niet eerst zijn spaargeld aan te spreken of te leunen op het inkomen van een partner. Duurt het doorgaans dertien weken voor de bijzondere bijstand wordt uitgekeerd, nu kan dat binnen vier weken. Bovendien kunnen zzp’ers om een voorschot vragen. Wel vraagt Koolmees even geduld om de regeling uit te werken. ‘Loop dus niet morgen al naar de gemeente.’

Uitstel belasting

Ook MKB-Nederland pleitte voor een versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Een andere manier voor gemeenten om ondernemers te steunen, is uitstel van betaling voor lokale belastingen zoals de ozb of toerismebelasting, suggereert de organisatie. Dat wil ook winkeliersorganisatie Inretail.

Bij de landelijke belastingen is uitstel voor ondernemers al mogelijk. Vooral VVD-afdelingen hebben hun gemeentebestuur opgeroepen plaatselijke heffingen eveneens pas later te innen. Tuinders met meerdere vestigingen in het Westland, zouden dankzij de gemeente een korting krijgen op de energiebelasting van het Rijk.