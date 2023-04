Zomer 1979. Daar stonden we, twee moeders, net hun dochters afgezet bij de schooldeur.

‘Willen ze dat echt?’ vroeg ik. ‘Ja, ze gaan hier op dit grasveld een benzinestation bouwen. Naast de school.’ ‘Waar onze kinderen altijd sporten? Dat kan toch niet waar zijn?’

Toen werd mijn politieke bewustzijn gewekt. Na een handtekeningenactie onder de ouders van de school en een protestbrief naar de gemeenteraad mocht ik inspreken in de raadsvergadering. De handtekeningen overhandigde ik aan de wethouder. Het benzinestation is er nooit gekomen, wél werd ik gevraagd om lid te worden van de lokale afdeling van de ‘Politieke Partij Radikalen’ (PPR, voorloper van GroenLinks). Uiteindelijk werd ik gemeenteraadslid in het dorp.

Emancipatiewerker

De tijd en ik waren rijp voor iets nieuws. Ik solliciteerde bij de PPR. Als emancipatiewerker was het mijn taak meer vrouwen in de politiek te krijgen, nog steeds actueel. Een halfjaar later had ik een pool van vijftien trainers op poten gezet. Ik ontwikkelde vaardigheidstrainingen en cursussen voor startende én ervaren raadsleden. Ik deed routine op in teambuilding voor raads- en Statenfracties en afdelingsbesturen.

In 1990 ging de PPR op in GroenLinks en ik verhuisde in 1995 naar Haarlem. In 2002 was ik verkiesbaar voor de Haarlemse gemeenteraad. Twee termijnen zette ik me in voor de stad.

Eigen bedrijf

Ik was langzamerhand binnen GroenLinks een oudgediende geworden en vond het, na twintig jaar, tijd om op te stappen. Met de mix van kennis en ervaring, van theorie en praktijk, gaf ik mezelf het duwtje om mijn bedrijf ‘Trainingen voor Politiek en Organisatie’ te beginnen.

Het was 2001. Ik was 55.

Door mijn netwerk binnen GroenLinks en mijn raadslidmaatschap ging het de eerste vijf jaar prima. Ik kreeg voldoende klanten. Ik teerde op oude roem. Daarna liepen de opdrachten terug. Ik moest me wel verdiepen in marketing en begreep dat het ondernemerschap meer inhield dan trainingen geven. Die moet je ook nog aan de vrouw/man zien te brengen!

Vallen en opstaan

Er ging een wereld voor me open. Het was vallen en opstaan. Termen als e-mailfunnel, contentmarketing, branding, onlinecoaching en blended learning slopen mijn vocabulaire binnen. En wat bleek? Dat gepuzzel met onlinetools en e-learning…ik vond het nog leuk ook! En het werkte verslavend. Het leverde wat op en ik kreeg mijn opdrachten nu ook van buiten mijn inmiddels wat sleetse GroenLinksnetwerk.

Wat bezielt me?

Soms kom ik raadsleden tegen die teleurgesteld zijn: ze konden hun idealen niet waarmaken. Politiek bedrijven is een kwestie van lange adem. Het gaat om het bereiken van politieke doelen, maar de weg ernaartoe is net zo belangrijk, met een heldere presentatie, een spannend debat, de omgang met kiezers en collega-raadsleden. Daar kun je je plezier uithalen.

Ik wil dat raadsleden nadenken over hun eigen effectiviteit. Hoe ze kunnen samenwerken in en buiten de fractie, met de samenleving en andere politieke partijen.

Wat bezielt me om na mijn pensioen nog te werken als trainer en coach van lokale politici? Nou, dat!

Anita de Jong werkte jarenlang in de lokale politiek, onder meer als gemeenteraadslid en emancipatiemedewerker. Sinds 2001 traint en coacht ze lokale politici zoals raadsleden en wethouders met haar bedrijf Trainingen voor Politiek & Organisatie.