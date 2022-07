Gemeente Tilburg wint prijs voor mooiste circulaire speelplek

Tilburg mag de eretitel Circulair Spelen Award 2022 gaan voeren. De gemeente kreeg de prijs voor de mooiste speelplek, waarvan de grondstoffen zijn hergebruikt.

Tilburg ontving de award voor speelplek het Wandelbos, dat een kastelenthema en klimelementen heeft. Om de speelplek toegankelijk te maken voor iedereen, is er ruim aandacht besteed aan inclusiviteit. Er kan worden gespeeld op alle niveaus en er is een plan voor een verhard pad voor de bereikbaarheid. De stad laat veertien andere genomineerden achter zich.

Circulair spelen

De gemeente maakte deze speelplek circulair door onder meer voor de productie van de speeltoestellen gebruik te maken van consumentenafval, zoals plastic tassen en petflessen. Andere delen zijn gemaakt van visnetten. Extra bijzonder is de eerste Nederlandse toepassing van 100 procent gerecycled textiel in de bevestigingspalen. Deze manier van afvalwerking is een primeur, zo meldt de gemeente. Daarnaast is het gebruik van oud textiel een knipoog naar de textielstad die Tilburg ooit was.

Speelplekken en circulaire waarden staan hoog op de agenda van de gemeente. ‘Er is veel aandacht voor in ons beleid,’ aldus wethouder Rik Grashoff. ‘Door de hele stad zijn we bezig om zeventig speelplekken op te knappen of te vervangen. Deze plek is wel een van de iconen. Met het oog op de toekomst is circulariteit een van onze speerpunten, maar wel vanuit praktisch oogpunt. We doen de dingen die kunnen.’

‘Speels duwtje in de rug’

De Circulair Spelen Award is een initiatief van het vakblad Stad+Groen. De verkiezing is bedoeld om ‘spelen in de openbare ruimte een speels duwtje in de rug te geven’. Buiten spelen heeft tenslotte grote sociale, maatschappelijke en gezondheidsvoordelen. Met deze award wil de organisator gemeenten en speelbedrijven belonen die innovatief zijn en durven te investeren in een speelse openbare ruimte. Vorig jaar ging de gemeente Utrecht er met de winst vandoor.

Meest speelvriendelijke gemeente

Leiden is momenteel de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. In de rubriek Goed voorbeeld vertelde de gemeente over de Leidse speelruimtenorm en de aandacht die de stad heeft voor inclusief buitenspelen. De gemeente ontving de eretitel uit handen van de organisatie Jantje Beton. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een gemeente, die buitenspelen en bewegen op verschillende manieren hoog in het vaandel heeft staan. Een goede mix van fysieke omstandigheden en sociale aspecten op speelgebied, is de belangrijkste voorwaarde om hoog te eindigen in de lijst.