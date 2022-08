Goed voorbeeld: Schiermonnikoog fietsgemeente van het jaar

Schiermonnikoog is door de Fietsersbond uitverkozen als fietsvriendelijkste gemeente van 2022. De kleinste gemeente van het land voert de ranglijst aan vanwege grootse fietsdaden. ’Op Schiermonnikoog werken veel partijen samen aan het aantrekkelijke fietsklimaat.’

De verkiezing Fietsgemeente (voorheen Fietsstad) is een tweejaarlijkse verkiezing van de Fietsersbond om gemeenten te stimuleren en belonen. De rapportcijfers worden bepaald aan de hand van een vragenlijst die door duizenden fietsers is ingevuld, aangevuld met een aantal criteria die zijn opgesteld door de bond.

Fietswinnaar 2022

De gemeente Schiermonnikoog verschijnt dit jaar weliswaar als derde op de ranglijst, maar de nummers 1 (Houten) en 2 (Veenendaal) zijn als recente titelveroveraars voorlopig uitgesloten van de winst. Veenendaal won in 2020, Houten in 2018. Nog daarvoor waren Nijmegen (2016) en Zwolle (2014) fietsgemeente van het jaar. Schiermonnikoog is een autoluw eiland, dat zal hebben geholpen, maar ook op onderwerpen als onderhoud en kwaliteit van de infrastructuur scoort de gemeente bovengemiddeld.

Grote stroom fietsers

Woordvoerder Jacqueline Frijters van de gemeente Schiermonnikoog beaamt dat het autoluwe karakter fietsen aantrekkelijk maakt. ‘Net als de mooie natuur en omgeving, zoals de duinen, bos en kwelder. En een uitgebreid fietspadennet, goede beschikbaarheid van huurfietsen en gastvrije horeca. Het totaalpakket nodigt uit tot fietsen op Schiermonnikoog. Dat merken we bijna dagelijks aan de grote stroom fietsende bezoekers.’

Op waarde schatten

Dat fietsers zelf Schiermonnikoog hebben uitverkozen, geeft aan de eretitel extra glans, aldus Frijters. ‘En als kleine gemeente zijn wij enorm trots op deze prijs.’ Volgens de 48.000 fietsers die de enquête invulden zit het fietsnetwerk op het eiland logisch en herkenbaar in elkaar. Dit zorgt voor een prettige en afwisselende fietsbeleving. Bewegen op de tweewieler voelt er veilig en goed, voor jong en oud.

Samenwerken voor succes

Voor een goed fietsnetwerk werkt Schiermonnikoog nauw samen met verschillende partijen, zoals de VVV en lokale ondernemers. Zo ook voor het beheer en onderhoud van fietspaden, legt de woordvoerder uit. De gemeente, Natuurmonumenten en een lokaal aannemer zorgen gezamenlijk voor de fietspaden. Dit wil zeggen, periodiek een nieuwe laag op het fietspad en de paden vrijhouden van overhangende begroeiing.

Parkeerplekken voor fietsen

Die samenwerking kan Schiermonnikoog andere gemeenten aanraden om hun fietsklimaat te verbeteren. Nog een tip: ‘Zorg dat er ruimte is voor fietsers, niet alleen om te verplaatsen, maar ook om de fiets te parkeren.’

Op deze pagina vind je alle scores per gemeente en alle stijgers en dalers. De volgende titel wordt overigens uitgereikt in 2024. Wie gaat er dan mee vandoor?