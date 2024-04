Met spoed 12.000 bedden nodig in de asielopvang

In de asielopvang zijn tijdelijk met spoed duizenden extra bedden nodig. Die opvangplekken moeten er uiterlijk 1 juli zijn, aldus demissionair staatssecretaris Van der Burg maandag in een Kamerbrief. Hij spreekt van ‘een acute situatie’. Alle opvanglocaties, inclusief Ter Apel, zitten voller dan zou mogen. De VNG vraagt het kabinet om duidelijkheid.

Er is sprake van een urgente situatie in de asielopvang. Er zijn te weinig opvanglocaties en de instroom van asielzoekers is in de eerste maanden van 2024 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast gaat de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen, hotels en doorstroomlocaties te traag. Hierdoor is de achterstand op de taakstelling huisvesting fors. Tot 1 juli 2024 zijn er in totaal nog 12.000 opvangplekken nodig. Het kabinet vraagt gemeenten om hiervan op heel korte termijn 5.000 tijdelijke opvangplekken beschikbaar te stellen.

De druk op de asielopvang is ontzettend hoog. Op lange termijn werken we aan beperking van de asielinstroom, maar om te zorgen dat er de komende periode niemand op het gras hoeft te liggen hebben we met spoed opvangplekken nodig. ⤵️https://t.co/CnKCOCwe6n pic.twitter.com/4uHzK84KfD — Eric van der Burg (@ericvanderburg) April 15, 2024

Opvangpaviljoens

Omdat de nood zo hoog is gaat het kabinet samen met het ministerie van Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer ook grond van het Rijk aanbieden. Daarop ‘kunnen grote paviljoens voor ongeveer 500 opvangplekken op zo kort mogelijke termijn (binnen 2 maanden) gerealiseerd worden’. Dit voorstel is aangeboden aan de zogenoemde Provinciale Regietafels, waarin per provincie afspraken worden gemaakt over de opvang en de spreiding van asielzoekers.

Ter overbrugging

De gemeenten waarop deze paviljoens of andere opvang zouden kunnen komen, moeten wel eerst akkoord gaan. Als dit lukt zouden omliggende gemeenten eventueel minder asielopvang hoeven te regelen, meldt een woordvoerster van de bewindsman. De nieuwe extra opvangplekken zijn in ieder geval nodig ter overbrugging tot aan de zomer van volgend jaar. Dan moeten gemeenten sowieso de opvangplekken hebben geregeld, zoals die zijn toebedacht via de spreidingswet. Het gaat naar schatting om 96.000 plekken voor de komende 2 jaar.

VNG vraagt om opheldering

De herhaalde oproep voor extra opvangplekken voor asielzoekers roept volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘veel vragen’ op over de urgentie en de verantwoordelijkheid van gemeenten. In een brief vraagt de VNG het kabinet daarom om duidelijkheid. ‘Gemeenten zijn de afgelopen maanden vaker gevraagd om snel nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen. Deze stapeling van verzoeken leidt tot onduidelijkheid en tot twijfel over het acute karakter van dit nieuwe verzoek.’

Veel onduidelijkheid

Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer van een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (tgo) en de aanpak bij eventuele overlast. Ook wil de VNG onder meer weten aan welke kwaliteitseisen een locatie moet voldoen en waar gemeenten de gemaakte kosten kunnen declareren. Verder is niet helder of de gevraagde opvangplekken per veiligheidsregio van invloed zijn op het aantal plekken dat via de spreidingswet in een regio gerealiseerd moet worden.

Teller blijft oplopen

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verblijven intussen nachten achter elkaar meer dan 2200 mensen, terwijl 2000 het maximum is. Het lukt al weken niet om onder het maximum te blijven. Het bedrag dat COA aan gemeente Westerwolde is verschuldigd, is daarmee dinsdag opgelopen tot 600.000 euro. COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker verwelkomt de nieuwe steunmaatregelen van het kabinet: ‘Dit pakket biedt goede oplossingen voor de korte termijn én geeft ons lucht om verder te werken aan structurele oplossingen voor de lange termijn.’