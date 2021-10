Grote verschillen in aanpak Japanse duizendknoop

De bestrijding van de Japanse duizendknoop, een invasieve exoot, verschilt flink per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Pointer van KRO-NCRV.

Er zijn flinke verschillen in de manier en intensiviteit waarmee provincies en gemeenten de woekerende Japanse duizendknoop aanpakken, aldus Pointer. In de gemeente Amsterdam worden er bijvoorbeeld jaarlijks miljoenen besteed aan de bestrijding van de woekerplant. In Rotterdam kan de plant juist rekenen op meer ruimte. Hier wordt meer ingezet op beheersing, zolang het echte wapen in de strijd tegen de Japanse duizendknoop nog niet is gevonden. Dit kost de gemeente elk jaar een aantal ton.

Dure woekerplant

De plant, die een enorme groeikracht kent en zich snel vermeerdert, kan met zijn ondergrondse wortels gebouwen, bestrating en riolen beschadigen. Daarnaast verdringt de exoot ook andere planten en struiken. Bestrijding loopt in de papieren en kost veel tijd. In de gemeente Amersfoort werd er in drie jaar 1,65 miljoen euro uitgegeven aan de aanpak van dit lastpak. In de gemeente Den Haag is dit jaarlijks 250.000 euro. De hoofdstad is met stip koploper met een rekening van 8,2 miljoen euro voor drie jaar. Amsterdam bestrijdt de plant bijvoorbeeld door de grond onder de duizendknoop te verhitten.

Geen wettelijke verplichting tot bestrijding

De verschillen ontstaan volgens het programma omdat er geen wettelijke verplichting geldt om de plant te bestrijden. Zo komt de plant niet voor op de EU-lijst van invasieve exoten. Een kanttekening is op zijn plek. Als de plant wel op de lijst zou staan, wordt bestrijding inderdaad verplicht. Maar een heel effectieve bestrijdingsmethode is nog niet gevonden.

‘Niks doen geen optie’

Niks doen is volgens experts overigens geen optie. Als de duizendknoop niet wordt aangepakt, zijn de schadelijke gevolgen op termijn niet te overzien, aldus het programma Pointer. Chris van Dijk, expert bij het Kennisnetwerk Invasieve Exoten, pleit voor meer samenwerking tussen terreinbeheerders en meer centrale aansturing. ‘De aanpak van invasieve exoten, dus ook van de Japanse duizendknoop, is heel gedecentraliseerd geregeld in Nederland.’ Provincies zijn daarbij verantwoordelijk en sturen gemeenten aan. ‘Dan heb je 350 eilanden die allemaal hun eigen aanpak en prioritering hebben.’ Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat aan het tv-programma weten de bemoeienis met de lokale bestrijding juist niet wenselijk te vinden: ‘Lokale partijen kunnen zelf het beste beoordelen wanneer en hoe zij tot bestrijding willen overgaan.’

Bestrijden en beheersen

Er wordt al veel geëxperimenteerd met bestrijdingsmethoden. Veel gemeenten bestrijden de plant met man en macht en betrekken inwoners bij hun strijdplan. Er is een landelijk protocol opgesteld om verdere verspreiding van de Aziatische duizendknopen tegen te gaan. Een aantal organisaties, waaronder Wageningen University & Research (WUR), hebben hun krachten gebundeld in het digitale Kennisnetwerk Invasieve Exoten. Op de site invasieve.exoten.info wordt onafhankelijke informatie en praktijkkennis verzameld over de preventie, beheersing en bestrijding van de Aziatische duizendknoop.