Amsterdam bestrijdt Japanse duizendknoop met hitte

Het wordt een hete winter voor de Japanse duizendknoop in Amsterdam. De gemeente gaat de grond onder de invasieve exoot verhitten. ‘Een nieuw wapen in de strijd tegen deze woekerende onverlaat.’

De hoofdstad werkt hiervoor met een installatie die de grond waarin de duizendknoop groeit lange tijd verhit. ‘Dit blijkt een efficiënte manier te zijn om de plant uit te roeien,’ aldus de gemeente. Door speciale, verticale filters die tot twee meter in de grond zitten, stroomt een paar weken hete lucht van 50 tot 80 graden.

Sensoren regelen de temperatuur. De invasieve houdt niet van hitte en na een paar weken groeit er dan ook geen duizendknoop meer. De installatie wordt nu toegepast in de Titus van Rijnstraat in stadsdeel Nieuw-West, later volgen andere plekken.

Voor- en nadelen

Naast de exoot gaat ook het andere bodemleven dood. Maar dat kan volgens de gemeente makkelijk weer terugkomen uit naastliggend groen. ‘De grond zelf overleeft de behandeling wél. En daar zit de winst. Als we moeten afgraven en thermisch reinigen, blijft er namelijk alleen dood zand over.’ Nadeel van de methode is dat deze veel energie kost. Daardoor is de aanpak niet voor alle situaties geschikt.

Groeikracht

Amsterdam ondervindt flinke overlast van de Japanse duizendknoop, een plant met een enorme groeikracht die zich snel vermeerdert. De exoot verdringt andere planten en struiken en kan veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen. Amsterdam heeft 8,2 miljoen euro beschikbaar gemaakt om de plant aan te pakken.

‘Het geld is bedoeld voor de sanering van de meest urgente groeiplaatsen, het voorkomen van verdere verspreiding en het inkopen van capaciteit.’ Het bedrag is gebaseerd op een inventarisatie uit 2018. De gemeente had toen 82 groeiplaatsen met een omvang van zo’n 60.000 m2 (12 voetbalvelden) in beeld.

Samen bestrijden

Veel gemeenten bestrijden, net als Amsterdam, de plant met man en macht en betrekken inwoners bij hun strijdplan. Een aantal organisaties bundelde recent hun krachten in het digitale Kennisnetwerk Invasieve Exoten. Het netwerk verzamelt informatie en praktijkkennis over de preventie, beheersing en bestrijding van verschillende exoten, waaronder de duizenknoop.