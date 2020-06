Bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop verzameld

Welke methoden zijn er om de Japanse duizendknoop te bestrijden en in hoeverre zijn ze effectief? Hoe breng je invasieve exoten in kaart en communiceer je daarover? De antwoorden hierop zijn te vinden bij een nieuw opgericht kennisnetwerk.

Verschillende invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw, zorgen voor overlast en schade voor gemeenten. Een aantal organisaties, waaronder Vereniging Stadswerk Nederland en Wageningen University & Research (WUR), hebben daarom hun krachten gebundeld in het digitale Kennisnetwerk Invasieve Exoten.

Op de site invasieve.exoten.info wordt onafhankelijke, gevalideerde informatie en praktijkkennis verzameld over de preventie, beheersing en bestrijding van de Aziatische duizendknoop, de Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw.

Onderzoek naar methodes en techieken

De bedoeling is om later ook andere invasieve soorten te behandelen. De site is onderdeel van een project waarbij wordt gewerkt aan wetenschappelijke ondersteuning voor de (door)ontwikkeling en onderbouwing van methodes en technieken. Daarnaast wordt in de loop van de komende drie jaar een onderzoeksagenda opgesteld.

Voor en door gemeenten

Het kennisnetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van verschillende gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaanstad, Den Bosch, Nijmegen en Hillegom, en de provincies Utrecht en Noord-Holland.