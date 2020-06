Samen aan de slag voor minder zwerfvuil

In veel gemeenten heeft het de aandacht, maar de aanpak blijft vaak ingewikkeld: hoe verminder je het zwerfafval? Op verschillende plekken wordt de hulp van inwoners ingeroepen. Vijf voorbeelden uit de praktijk.

Voor het grijpen

Kapelle riep recent de hulp in van inwoners om het probleem met zwerfafval te lijf te gaan. Wie zijn of haar straat, speeltuin, park of plantsoen wil vrijhouden van rondslingerend vuil, kan bij de gemeente een gratis afvalgrijper aanvragen. Elk adres kan een exemplaar ontvangen. De oproep was niet aan dovemansoren gericht: inmiddels kwamen er al 75 aanmeldingen binnen.

Wijkteams met knijpstokken

Ook andere gemeenten zetten het uitdelen van zo’n stok in als middel tegen zwerfvuil. Zo vroeg Brunssum recent bewoners een handje te helpen. ‘Vanwege de coronacrisis zijn medewerkers van de gemeente beperkter inzetbaar. Daardoor is er minder onderhoud aan groen en wegen en kan het langer duren voor afvalbakken worden leeggemaakt of wegen en straten worden schoongeveegd,’ zo schrijft de gemeente. Ook de wijkteams sloten zich aan en werden voorzien van de stokken.

Opschoonvrijwilligers

De gemeente Alphen aan den Rijn faciliteert ook inwoners die een steentje willen bijdragen. Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden als ‘opschoonvrijwilliger’ voor verschillende zwerfafvalacties die de gemeente organiseert. Alphen aan den Rijn leent daarbij afvalgrijpers en blauwe hesjes uit zodat inwoners veilig en herkenbaar aan de slag kunnen. Mensen die zelf een actie willen starten, kunnen voor hulp terecht bij de zogenoemde schone buurtcoaches. Dit zijn ambassadeurs die buurtbewoners actief benaderen en uitleg geven.

Tilburgs experiment

Tilburg verstrekt hulpvaardige bewoners niet alleen de middelen, maar biedt ook een stem in de aanpak van de zwerfvuilproblematiek. In de stad wordt momenteel een experiment in de leefomgeving gehouden. Tijdens de proef bepalen bewoners van twee wijken een half jaar lang hoe het onderhoud in de openbare ruimte wordt gedaan.

Ze verdelen digitaal het budget over zes verschillende onderhoudsthema’s, zoals het aanpakken van rondzwervend vuil en onderhoud van groen. Willen inwoners bijvoorbeeld dat er meer zwerfvuil wordt opgeruimd, of liever dat er meer onkruid wordt gewied? Het onderhoud door de gemeente wordt op de uitkomsten aangepast.

Containertuintjes

In Amstelveen zijn plantenbakken geplaatst bij ondergrondse afvalcontainers. De tuintjes moeten het bijplaatsen van afval verminderen en zo voorkomen dat het vuil gaat zwerven. Buurtbewoners en de eigenaren van een lokale bloemenwinkel, onderhouden de tuintjes en geven de planten water.

Verschillende gemeenten testen momenteel dit concept, met echte planten of met kunstgras- en bloemen. Meer hierover lees je in het artikel elf acties, initiatieven en maatregelen van verschillende gemeenten in de strijd tegen zwerfafval.