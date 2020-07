Gemeenten die aan bronscheiding van afval doen, hoeven niet zelf aan de slag met een campagne om hun inwoners plastic, blik en drinkpakken ‘recycleklaar’ te laten scheiden. In de toolkit voor gemeenten zitten communicatiemiddelen die de gescheiden inzameling van verpakkingen onder de aandacht brengen bij inwoners.

De campagne Recycleklaar moet inwoners aanmoedigen om nog meer plastic, blik en drinkpakken te scheiden. ‘In plaats van een instructieve boodschap over wat wel of niet mag, is gekozen voor een positieve, inspirerende toonzetting. In plaats van regels, worden er gemakkelijk toe te passen handelingen aangereikt: maak het los en schraap, schud of knijp het leeg. Dan is je verpakking recycleklaar,’ zo staat op de campagnesite beschreven.

Handige toolkit

In de bijhorende toolkit zijn communicatie-uitingen voor web, print en social media opgenomen die een-op-een voor gemeenten te gebruiken zijn. Van advertenties voor printmedia en posters tot social visuals voor Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. Net als video’s die op een website of social media kunnen worden geplaatst, met of zonder eigen logo.

Verschillende gemeenten gebruiken de middelen inmiddels:

Jouw plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken zijn waardevol. Zeker als je ze goed verzamelt. Want hoe beter jij je afval scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. Maak ze leeg, haal ze los, druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar! https://t.co/uhKdsWULMI pic.twitter.com/PZiDWF32n0 — Gemeente Bernheze (@bernheze_gem) June 30, 2020

Op verzoek

De campagne komt voort uit de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 van de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen. Daarin zijn nieuwe afspraken gemaakt over de acceptatie en vergoeding van het ingezamelde plastic. En op verzoek van van veel gemeenten, de bijbehorende campagne.