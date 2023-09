Overheden moeten meer doen tegen invasieve exoten

De Japanse Duizendknoop, de eikenprocessierups en reuzenbalsemien: het zijn invasieve exoten. Planten en dieren die veel schade kunnen veroorzaken en waarvan de bestrijding in de papieren loopt. Internationale organisatie IPBES roept overheden op om meer te doen om ze te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen.

Invasieve exoten zijn een snel groeiend probleem. Ze vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast kosten ze de mensheid honderden miljarden per paar. Die kosten worden elke tien jaar vier keer zo hoog. In een recent verschenen rapport roept het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) landelijke en lokale overheden op om meer te doen in de strijd tegen deze exoten. Zo pleit ze onder andere voor strengere controles op import om verspreiding te voorkomen.

Gevolgen vaak complex

Deze exoten vormen een bedreiging voor de natuur en de gevolgen zijn vaak complex. Deze dieren eten bijvoorbeeld alles kaal en planten gaan bijvoorbeeld woekeren. De Japanse Duizenknoop heeft bijvoorbeeld zo’n groeikracht dat deze riolering en gebouwen kapot kan maken en inheemse soorten verdringt.

Ongewenste gasten

Bekende ongewenste gasten in Nederland zijn natuurlijk de eikenprocessierups, de Japanse duizenknoop, de berenklauw, reuzenbalsemien en rivierkreeft. Maar er zijn meer soorten. Van tenminste 3500 soorten is namelijk vastgesteld dat ze problemen opleveren voor mensen of andere soorten, zo schrijft Naturalis Biodiversity Center op platform Nature Today. Daaronder zitten planten, insecten, zoogdieren, maar ook vissen, reptielen en slakken en rivierkreeft.

Opmars van de rivierkreeft

Met die laatste hebben gemeentelijke beheerders momenteel hun handen vol aan het bestrijden en beheersen. Het plaagdier is namelijk in Nederland aan een ware opmars begonnen. Ook Prof. Dr. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, haalt in het artikel op Nature Today onder andere de Amerikaanse rivierkreeft aan die momenteel voor heel wat kopzorgen zorgt. ‘Ik hoop dat alle overheden, ook die in Nederland, dit rapport ter harte zullen nemen.’