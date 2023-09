Van der Burg blijft Spreidingswet verdedigen

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) zal als bewindspersoon namens het demissionaire kabinet zijn Spreidingswet ‘natuurlijk’ met volle overgave verdedigen. Ondanks dat de VVD-fractie er zelf afstand van heeft genomen. Het COA en de provincies zijn net als gemeenten opgelucht dat de behandeling van de wet niet wordt doorgeschoven.

Van der Burg ‘ziet het nog wel gebeuren’ dat de Tweede Kamer de politiek gevoelige wet nog voor het verkiezingsreces gaat behandelen. Donderdag werd besloten om de Spreidingswet niet controversieel te verklaren, zodat die gewoon wordt behandeld. Aanvankelijk zou dat deze week gebeuren, maar dat wordt waarschijnlijk later, verwacht ook de staatssecretaris.

Dubbelrol

Nu Van der Burg als vierde op de kandidatenlijst van de VVD staat, komt hij na de verkiezingen van 22 november bijna zeker in de Tweede Kamer. Dan ontstaat er een opmerkelijke situatie omdat zijn eigen fractie tegen de wet is. De bewindsman laat zich er niet over uit hoe hij als VVD-Kamerlid eventueel gaat stemmen over het voorstel. ‘Dat gaan we tegen die tijd zien.’

Ministers en staatssecretarissen die ook worden gekozen in de Tweede Kamer spelen een dubbelrol totdat er een nieuw kabinet is. Als de formatie lang duurt, wordt de kans groter dat Van der Burg zijn wet ook nog in de Eerste Kamer kan verdedigen.

Noodzakelijk

Net als gemeenten zijn ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de provincies ‘blij’ dat de Tweede Kamer de behandeling van de wet niet wil doorschuiven. ‘De Spreidingswet is noodzakelijk om tot structurele oplossingen in de asielopvang te komen,’ zegt een woordvoerder van het COA. ‘Uiteraard moeten we het formele besluit van de Kamer nog even afwachten’. De stemming is dinsdag.

Opgave

Het IPO, de koepelorganisatie van de provincies meldt: ‘Ook de komende maanden zullen vluchtelingen naar Nederland blijven komen. De gemeenten, provincies en de staatssecretaris van Asielzaken zullen in staat moeten blijven om praktische afspraken te maken over opvang, huisvesting en spreiding.’

Wel zijn er nog wijzigingen nodig om de wet uitvoerbaar te maken volgens het IPO en de VNG. Ze willen dat van meet af aan duidelijk is wat de opgave per gemeente en provincie is. In het huidige wetsvoorstel wordt uitgegaan van twee zogenoemde herverdelingsrondes.