Landelijke overzichtskaart hulp en initiatieven jongvolwassenen

Wonen, inkomen, welzijn, school, en werk en support: het zijn dé onderwerpen van jongvolwassenen, ook wel BIG 5 genoemd. De VNG maakte een landelijke overzichtskaart met daarop werkende initiatieven van gemeenten en organisaties die zich actief inzetten op het versterken van deze 5 topics.

Zo’n 15 procent van de Nederlandse jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar heeft een bepaalde vorm van hulp, ondersteuning en perspectief nodig. Toch ontbreekt het juist deze groep vaak aan een sociaal vangnet. De VNG ondersteunt gemeenten bij de aanpak van jongvolwassenen en komt met een landelijke overzichtskaart.

‘We zien dat steeds meer partijen elkaar weten te vinden en de samenwerking zoeken om jongvolwassenen verder te helpen. Maar gemeenten missen hierbij vaak een helder overzicht van de lopende pilots en programma’s.’

Landelijke overzichtskaart

Op de kaart staan werkende initiatieven van gemeenten en organisaties die zich actief inzetten op het versterken van de BIG 5 van jongvolwassenen. Zoals particuliere initiatieven die gemeenten kunnen helpen bij het vergroten van het aantal geschikte en betaalbare woningen voor deze doelgroep. Of de adressen van inloophuizen waar zij laagdrempelig met een hulpvraag terecht kunnen. En werkende aanpakken op het gebied van ondermijning en jeugdcriminaliteit benoemd. Er is ook te zien welke gemeenten met deze pilots en programma’s werken.

Begeleiding naar zelfstandigheid

De kaart is onderdeel van de het programma 16-27. Dit is erop gericht om hen zo goed mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. Het doel is jongeren pas los te laten als de onderwerpen die behoren tot de BIG 5 op orde zijn, een term van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

‘Om zelfstandig te kunnen zijn hebben jongvolwassenen niet alleen een zinvolle dagbesteding met onderwijs en of werk nodig, maar ook de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg, een stabiele woonplek, een gezonde financiële situatie en een steunend sociaal netwerk,’ aldus de VNG. ‘Adequate steun aan kwetsbare jongeren heeft op lange termijn positief effect om sociale én financiële redenen.’