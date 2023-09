Spreidingswet toch behandeld in Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil de Spreidingswet asielzoekers behandelen, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet.

Wel is het de vraag of het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november kan worden behandeld. Eerder was de verwachting dat de wet controversieel zou worden verklaard.

Als ook de Tweede Kamer dinsdag instemt met het besluit van de commissie om het wetsvoorstel te behandelen, moeten de debatten nog worden ingepland. Veel tijd is er niet meer. Het verkiezingsreces van de Tweede Kamer begint op 27 oktober. Daarvoor is er Prinsjesdag en nemen ook voor het reces de algemene politieke beschouwingen debatruimte in beslag.

Nu doorpakken

Volt wil het wetsvoorstel meteen volgende week behandelen. ‘Dit proces sleept al veel te lang voort. We willen nu doorpakken en de wet verbeteren en invoeren,’ zegt Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek. Dinsdag wordt over haar voorstel gestemd. Op voorhand is duidelijk dat de Spreidingswet van demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) niet ongeschonden door de Kamer komt.

Volgens VNG-voorzitter Sharon Dijksma ‘getuigt het van verantwoordelijkheidsbesef dat de Kamer dit belangrijke wetsvoorstel niet nog meer vertraging laat oplopen. Daarmee geeft zij een hoopvol signaal af. Voor gemeenten is het essentieel om duidelijkheid te krijgen over de spreidingswet,’ meent Dijksma. ‘Zij zijn immers een onmisbare schakel in de opvang van vluchtelingen.’

Noodzakelijk

Het CDA wil dat de Spreidingswet er komt, zegt Kamerlid Bart van den Brink, en wil hem daarom behandelen. De wet is ‘noodzakelijk om de chaos op te lossen,’ zegt Van den Brink. Bovendien hebben onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en gemeenten aangedrongen op snelle invoering van de wet. Het wetsvoorstel moet volgens het Kamerlid wel worden verbeterd.

Broddelwerk

Dat vindt ook de SP. ‘De wet is op dit moment broddelwerk, bevat allerlei perverse prikkels. Maar niets doen zou buitengewoon onverschillig zijn,’ zegt Jasper van Dijk. Daarom wil de SP de wet behandelen en zal de partij voorstellen doen om de wet te verbeteren. ‘Zodanig dat ook rijke gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen,’ benadrukt Van Dijk. ‘We gaan uit van kleinschalige opvang met maximale inspraak voor gemeentes.’

D66 verklaart geen enkel voorstel controversieel. De VVD wil de wet van de eigen staatssecretaris niet behandelen. De rechtse oppositie wil dat de wet controversieel wordt verklaard, zo werd medio juli al duidelijk.