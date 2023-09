Jubileum vieren: feestelijke praktijkvoorbeelden

Hiep, hiep, hoera: de gemeente viert een jubileum. Hoe wordt dat zoal gevierd? Vaak wordt het nuttige met het aangename verenigd. Ter inspiratie een aantal mooie voorbeelden.

Quiz voor de kenners

De 750e verjaardag van Amsterdam wordt een jaar lang gevierd, van 27 oktober 2024 tot en met de echte verjaardag op 27 oktober 2025. ‘Met kleinschalige buurtinitiatieven tot het beste dat Amsterdam te bieden heeft op het gebied van muziek, theater, kunst en cultuur, sport en onderwijs.’ Ook wordt jaarlijks rond de verjaardag van de stad de Grote Amsterdam Quiz georganiseerd. Inwoners kunnen dan meespelen op ruim 85 locaties in en rond Amsterdam, waaronder horeca, buurthuizen, bibliotheken en sportverenigingen.

De club van 100

In Renkum vieren ze dit jaar het 100-jarig bestaan van de gemeente. Op 7 mei werd afgetrapt met verschillende activiteiten. De gemeente wil een speciale club bij elkaar krijgen van mensen die allemaal bijzonder zijn voor de gemeente: ‘De club van 100 van Renkum.’ Iedereen die 100 jaar of ouder is, is automatisch lid van de club, net als wie een lintje kreeg of gaat krijgen. Ook kunnen inwoners genomineerd worden. En er is de Renkum 100 voucher. Buurtevenementen kunnen hier een bijdrage van 100 euro voor verbindende wijkactiviteiten krijgen.

Inwoners aan zet

In 2024 bestaat de gemeente Zaanstad 50 jaar. Ook is het dan 450 jaar geleden dat de Spanjaarden in de Zaanstreek verslagen werden. ‘Twee belangrijke gebeurtenissen die het waard zijn om bij stil te staan,’ aldus de gemeente. Alle inwoners worden uitgenodigd om een steentje bij te dragen. ‘Of je nu een inwoner, culturele instelling, sportvereniging, bedrijf of ondernemersvereniging bent.’ Wie een leuk idee heeft voor een activiteit, evenement of project in het jubileumjaar kan zich aanmelden.

Burgemeesters op rij

De gemeente De Wolden bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd met verschillende activiteiten voor inwoners. Op het gemeentehuis is een galerij onthuld met portretten van alle burgemeesters van de afgelopen kwart eeuw. Daarnaast is er een tentoonstelling met alle ambtsketens van de voormalige gemeenten, Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde, die sinds 1998 De Wolden vormen.

Reizende piano

De samengestelde gemeente Schagen (met daarin voormalige gemeenten Harenkarspel, Zijpe en Schagen) bestaat in 2023 tien jaar. Afgelopen februari werd hiervoor het jubileumjaar officieel geopend met een rondreizende piano. Inwoners, verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen de piano dit jaar gratis aanvragen voor bij openbare evenementen.

Geboortebos

De gemeente Altena bestaat op 1 januari 2024 vijf jaar en dat betekent feestelijke activiteiten. Zo komt er bijvoorbeeld een geboortebos, een boekje met lustrum fiets- en wandelroutes en een lustrumtoertocht. Ook wordt er een fotoboek door medewerkers en bestuurders gemaakt, waarbij de mooiste zelfgemaakte foto’s worden gebruikt voor het aankleden van vergaderruimtes.

Ook een bijzondere of feestelijke activiteit in de gemeente, ter ere van een jubileum? Laat het hieronder in de reacties weten.