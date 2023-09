Gemeenten uiten medeleven met Marokko na aardbevingen

Na de zware aardbeving in Marokko hebben Nederlandse burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun medeleven uitgesproken. Niet alleen met de inwoners van het rampgebied, maar ook met hun familieleden in Nederland. Meerdere gemeenten doneren 1 euro per inwoner voor de hulpverlening.

Het officiële dodental door de aardbeving van vrijdagavond in Marokko staat op ruim 2100. Duizenden mensen raakten gewond. Het land kondigde na de aardbeving drie dagen van nationale rouw af. Reddingswerkers en militairen zoeken nog naar overlevenden en lichamen van slachtoffers. De aardbeving zou volledige dorpen hebben verwoest in het Atlasgebergte.

Hechte banden

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG zegt dat door de hechte banden tussen inwoners van Nederland en Marokko het nieuws van de aardbeving extra hard aankomt. ‘Namens alle Nederlandse gemeenten wens ik de familie van de getroffenen en hun families en vrienden in Marokko en Nederland veel sterkte. We leven met hen mee.’

Als burgemeester voegt ze toe: ‘Dit raakt ook onze Marokkaanse gemeenschap in Utrecht diep; ik wens alle betrokkenen zeer veel kracht toe.’ Burgemeester Paul Depla van Breda heeft een vergelijkbare reactie: ‘Ook in Breda leven veel mensen met Marokkaanse roots. Voor hen zal het nieuws over de aardbeving aangrijpend zijn. Zeker als er familie en vrienden wonen. We denken aan hen en leven met hen mee.’

Vreselijke berichten

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft het over ‘vreselijke berichten’ en voegt eraan toe: ‘Veel sterkte voor alle betrokkenen, naasten en dierbaren, ook in onze stad.’

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda noemt de aardbeving ‘aangrijpend en verdrietig’. Hij zegt dat hij meeleeft met Goudse inwoners en collega’s die dierbaren hebben in Marokko.

Erik Boog, burgemeester van Diemen laat weten: ‘Onze gedachten zijn bij de mensen die naasten en vrienden hebben in het getroffen gebied. Ik wens iedereen veel kracht na deze verschrikkelijke gebeurtenis.’

1 euro per inwoner

Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Rotterdam en Schiedam doneren 1 euro per inwoner van hun gemeenten voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Hoogstwaarschijnlijk volgen er snel meerdere gemeenten. Amsterdam schenkt 919.000 euro, Rotterdam legt 665.000 euro op tafel.

In februari waren Amsterdam en Rotterdam de eerste gemeenten die 1 euro per inwoner doneerden na de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarna sloten meer dan 160 gemeenten zich bij dat initiatief aan. Dat leverde een bedrag van ruim 11 miljoen euro op.

Gedachten

‘Deze afschuwelijke ramp slaat een gat in het leven van zovelen. Onze gedachten zijn bij de getroffenen, hun naasten en al die mensen die nog in angst en onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun dierbaren, in Marokko en in Nederland,’ zeggen burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Schiedam doneert een bedrag van 81.186 euro. ‘We leven mee met de vele mensen die in Marokko zijn getroffen door de gevolgen van deze verwoestende aardbeving. Onze gedachten gaan ook uit naar alle stadgenoten die in onzekerheid verkeren over het lot van hun familie en vrienden in het getroffen gebied,’ verklaart burgemeester Jules Bijl.