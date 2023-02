Gemeenten doneren 1 euro per inwoner voor hulp na aardbevingen

In navolging van Amsterdam en Rotterdam doneren ook de gemeenten Almelo, Enschede, Maassluis, Terneuzen en Zeist per inwoner 1 euro voor de hulpverlening in Turkije en Syrië. De twee landen zijn getroffen door zware aardbevingen.

Amsterdam en Rotterdam maakten dinsdag bekend samen te doneren voor hulpverlening na de aardbeving in Turkije. De donatie komt in totaal neer op een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Ook Zeist doneert een ‘steunbedrag’ van 1 euro per inwoner voor de hulpverlening in Turkije en Syrië, meldt de gemeente. Het geld wordt namens de 66.563 inwoners van de gemeente overgemaakt op Giro555 van Stichting Samenwerkende Hulporganisaties.

Vlag halfstok

Woensdag hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok en dat blijft zo tijdens de zeven dagen van nationale rouw die Turkije heeft afgekondigd. De gemeente betuigt steun aan alle families, vrienden en betrokkenen van de slachtoffers. ‘Ons medeleven gaat uit naar de bevolking daar en naar onze inwoners van Turkse en Syrische afkomst. In ons contact met hen ervaren we dat mensen nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren of verdrietig nieuws hebben ontvangen. Zij zijn in onze gedachten.’

Medeleven

Maassluis stelt in totaal meer dan 35.000 euro beschikbaar voor de hulpverlening, meldt de gemeente. Burgemeester Edo Haan zegt dat de gedachten uitgaan naar de slachtoffers en iedereen om hen heen. Hij is geraakt door de betrokkenheid van inwoners. ‘We betuigen ons medeleven naar de Turkse gemeenschap in Maassluis en onze Syrische stadsgenoten die familie en vrienden in het getroffen gebied hebben en in onzekerheid verkeren over hun lot.’

Ook Almelo zal 1 euro per inwoner overmaken op Giro555, schrijft de gemeente op Twitter. ‘Het verlies aan mensenlevens is ongekend, de hoeveelheid gewonden is talloos en de materiële schade is onbeschrijfelijk. Alle hulp is nodig.’ In de gemeente wonen ruim 73.000 mensen. Ook Terneuzen doet mee en stelt in totaal 55.000 euro beschikbaar.

Enschede doneert 1 euro per inwoner voor de hulpverlening in de getroffen regio’s. Met deze bijdrage ondersteunt de gemeente concrete hulpacties, waaronder het op korte termijn beschikbaar stellen van 400 Sheltersuits. Dat is een wind- en waterdichte jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak.

Aardbeving

Het zuidoosten van Turkije kreeg maandagochtend vroeg te maken met een beving met een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later maandagochtend vond een tweede aardbeving plaats. Het dodental is opgelopen tot bijna 9500. Door de aardbevingen zijn ook tienduizenden gewonden gevallen.