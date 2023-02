Vrijwel nergens een Syrische vlag halfstok

In heel Nederland hangen de Turkse en Nederlandse vlag halfstok vanwege de zware aardbeving. Net over de grens in Syrië zijn ook veel doden gevallen, maar vrijwel nergens hangt de Syrische vlag halfstok. Dat is op verzoek van de vluchtelingen uit dat land, laten gemeenten weten.

Onder meer in Helmond hangt wel de Turkse, maar niet de Syrische vlag. ‘De Syrische gemeenschap heeft aangegeven dat die vlag voor hen te veel verbonden is met het wrede regime van Bashar al-Assad,’ legt de Brabantse gemeente op Twitter uit.

De wereld is ontdaan door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook in Helmond voelen we mee met dit immense verdriet. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden. Daarom hangt de Turkse vlag vanaf vandaag boven ons Kasteel. 🇹🇷❤️‍🩹 pic.twitter.com/i7c8litIDo — Gemeente Helmond (@gemeenteHelmond) February 8, 2023

De gemeente Zandvoort meldt op haar site: ‘Op verzoek van de Syrische gemeenschap in de regio is de keuze gemaakt om niet de Syrische vlag te voeren.’ De gemeenten Haarlem en Gilze en Rijen laten weten dat ze voor de vlag van Turkije hebben gekozen omdat daar het epicentrum lag.

Zendmast

Bij het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn hangt de Nederlandse vlag halfstok. De zendmast in de plaats is verlicht in de kleuren van de Turkse en Syrische vlaggen: rood, wit, groen en zwart. Bijkomend voordeel: de vlaggen van de regering en de oppositie in Syrië hebben dezelfde kleuren, in een andere samenstelling. De gemeente doneert net als veel andere gemeenten 1 euro per inwoner voor hulp aan de slachtoffers.

Geen politieke lading

Tilburg heeft woensdag wel de regeringsvlag van Syrië gehesen op het stadhuis, naast die van Turkije. ‘We willen uiting geven aan ons medeleven met alle getroffenen. We richten ons op iedereen daar en hier die met onzekerheid en leed wordt geconfronteerd en voor ons heeft dat geen politieke lading,’ aldus de woordvoerster van burgemeester Theo Weterings. Volgens de gemeente zijn er vooralsnog geen klachten gekomen vanuit de Syrische gemeenschap in de stad.