Vlaggen halfstok voor slachtoffers aardbevingsramp

Op veel plekken in Nederland hangt de vlag dinsdag halfstok voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Onder meer bij het stadhuis van Almelo, Deventer, Tilburg, Lochem en Arnhem. Het gaat om Nederlandse, Syrische en Turkse vlaggen.

Turkije heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd en ook daar hangen de vlaggen halfstok. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat dinsdag op 5000. In onder meer Tilburg en Lochem werd vanochtend de vlag halfstok gehesen. Burgemeesters van diverse steden spreken hun steun uit aan slachtoffers. Ook zeggen ze mee te leven met Turkse en Syrische gemeenschappen in hun stad.

Steun

Zo liet Ahmed Marcouch van Arnhem al weten de moskeeën in zijn gemeente te bellen met de vraag of het stadhuis ergens mee kan helpen.

Steen in ons hart, de zware aardbeving met honderden doden en duizenden gewonden in Turkije en Syrië. Hele wijken zijn ingestort. Dit voelen wij tot in heel Arnhem, vooral in onze gemeenschappen met families in dat gebied. Wij rouwen mee en hopen wij op reddingen. — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) February 6, 2023

De burgemeester van Rijswijk, Huri Sahin, roept op om solidair te zijn met de getroffenen. Sahin, zelf van Turkse herkomst, laat op Twitter weten: ‘Ook de geboortestad van mijn ouders #Adana is getroffen. De beelden zijn tragisch. Goed dat Nederland een reddingsteam stuurt.’

Grote zorgen

Burgemeester van Deventer Ron König betuigt steun aan de slachtoffers. ‘Vele Deventenaren van Turkse en Syrische afkomst hebben familie en vrienden in het rampgebied. Velen van hen krijgen op dit moment geen contact en maken zich grote zorgen over familie en vrienden daar. Ik leef met hen mee.’ Hij brengt dinsdag een bezoek aan de Centrum Moskee en aan vijftig Syrische vluchtelingen die tijdelijk in Deventer wonen.

Veel Turkse, Koerdische en Syrische Amsterdammers verkeren op dit moment in grote onzekerheid over het lot en welzijn van hun dierbaren, aldus burgemeester Femke Halsema. ’Ik leef diep met iedereen mee en wens hen heel veel sterkte.’ Amsterdam doneert 1 euro per inwoner aan het Rode Kruis voor slachtofferhulp, dat betekent 905.000 euro. De hoofdstad doet dat samen met Rotterdam, die 663.583 doneert.

Ook in Almelo maken veel inwoners zich grote zorgen over het lot van hun familieleden, vrienden en bekenden in Syrië en Turkije geeft burgemeester Arjen Gerritsen aan. Ook daar hangt de vlag halfstok op het stadhuis.