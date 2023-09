Ruim 3 miljoen euro van gemeenten voor hulp aan Marokko

Het aantal gemeenten dat 1 euro per inwoner doneert voor hulpverlening na de dodelijke aardbeving in Marokko, loopt op. In een rondgang van het ANP hebben acht gemeenten woensdag laten weten dat ze zich aansluiten bij de actie en geld geven. Het zijn Tilburg, Arnhem, Assen, Diemen, Kapelle, Opsterland, Smallingerland en Vlieland.

Tilburg doneert 227.707 euro, Arnhem ongeveer 167.000 euro. De Arnhemse wethouder Maurits van de Geijn (internationale samenwerking) laat in een verklaring weten: ‘De afschuwelijke gevolgen van de zware aardbeving in Marokko hebben de Arnhemse gemeenschap in het hart geraakt. Deze ramp treft vele Arnhemmers met familie, vrienden en kennissen in het getroffen gebied.’

3 miljoen euro

Bijna twintig gemeenten hebben nu geld gedoneerd. Daaronder waren al Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Eindhoven en Apeldoorn. Zij zijn samen goed voor een totaalbedrag van meer dan 3 miljoen euro.

Utrecht doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko op 8 september. Utrecht is geraakt en leeft mee met de getroffenen. 👉 https://t.co/2YmKnX4gNP pic.twitter.com/9XYS9b1oRl — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) September 12, 2023

Giro555

Het aantal gemeenten dat heeft besloten om geen geld te doneren, steeg woensdag van ruim 40 naar ruim 50. Sommige gemeenten zeggen dat gemeenschapsgeld niet bedoeld is voor noodhulp of dat dit aan het Rijk is. Andere gemeenten wachten tot een actie via Giro555 van start gaat. Putten heeft bijvoorbeeld besloten om in dat geval bijna 25.000 euro over te maken, 1 euro voor elke inwoner.

Aardbevingen

Ruim 160 gemeenten doneerden begin dit jaar na de aardbevingen in Turkije en Syrië. Meestal maakten ze 1 euro per inwoner over. Dat leverde een bedrag van ruim 11 miljoen euro op.