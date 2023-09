Van brievenwasserette tot scrabbelen en lettersoep

Deze week is het de Week van lezen en schrijven. In veel gemeenten worden activiteiten georganiseerd om het onderwerp extra aandacht te geven. Zo is er een Brievenwasserette, wordt er lettersoep gegeten en gescrabbeld.

Dit jaar begon de Week van lezen en schrijven op 8 september, de dag die is uitgeroepen tot Wereldalfabetiseringsdag. Tot en met 15 september wordt er extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben namelijk 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Voor hen kan het vaak ook lastig zijn om met een computer of een smartphone om te gaan. Deze vaardigheden zijn nodig en belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving. Laaggeletterdheid kan daarom van invloed zijn, zoals bij een baan vinden of minder grip hebben op je geldzaken.

Toolkit

Dit jaar konden ook gemeenten zich actief verbinden met de Week van lezen en schrijven. Er is bijvoorbeeld een Communicatie Toolkit met materialen beschikbaar om te laten zien hoe je als gemeente je inzet voor de aanpak van laaggeletterdheid deelt en ook wordt er veel andere kennis gedeeld.

Brievenwasserette

In de provincie Groningen zijn er 15.000 mensen laaggeletterd. Inwoners met een brief die ze niet begrijpen of wie een andere onbegrijpelijke tekst las, kunnen hiermee naar de Brievenwasserette bij GGD Groningen. Twee taalambassadeurs van het Taalhuis bekijken de brief en leggen uit wat er wordt bedoeld. Wie zelf een brief of tekst wil maken, kan hier ook terecht. Zo ook in de gemeente Kampen. Het concept de Brievenwasserette wordt al een aantal jaar succesvol in gemeenten ingezet.

Aanpak voor thuis

Ook in Rotterdam zijn er veel mensen met taalproblemen, schrijft de gemeente. Gemiddeld 19 procent van de inwoners is laaggeletterd en 1 op de 9 ouders van schoolgaande kinderen heeft moeite met lezen en/of schrijven. Omdat ouders zich niet altijd bewust zijn van hun rol in de taalontwikkeling van hun kinderen, lopen deze kinderen sneller een taalachterstand op, aldus de gemeente.

Daarom komt Rotterdam met een nieuwe methode: Thuis in Taal, ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met peuter- en basisscholen. De aanpak ondersteunt scholen om samen te werken met ouders en samen (taal)ontwikkeling van kinderen spelenderwijs te stimuleren. Die aanpak wordt nu uitgebreid bij gezinnen thuis, met een nieuwe methodiek waarbij begeleiders spel- en taalactiviteiten doen met ouders en hun kind.

Landelijk Leren Actienetwerk

De gemeente Eindhoven gaf op vrijdag 8 september samen met number 5 foundation de aftrap voor een Landelijk Lerend Actienetwerk voor de aanpak van taalverwerving en laaggeletterdheid. Het gezamenlijke initiatief heeft als doel om de krachten, kennis en expertise van gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te bundelen om de impact op dit thema te vergroten. Gemeenten met interesse kunnen zich aansluiten.

Escapekoffer in de wijk

Ook Enschede doet mee met de Week van lezen en schrijven. Er zijn activiteiten voor mensen die zelf moeite hebben met basisvaardigheden en die een inkijkje geven in de wereld van laaggeletterden. Meedoen kan vaak in de eigen wijk. Zo doet de Escapekoffer een ronde. Door dit spel te spelen ervaar je waar laaggeletterden tegenaan lopen. Daarnaast zijn er in de stad verschillende activiteiten, zoals ontmoetingsgroepen voor ouders, met aandacht voor het luisterboek ‘samen lezen met je kind.’

Scrabble toernooi en lettersoep eten

Ook in andere gemeenten zijn er volop activiteiten. In Steenbergen kunnen inwoners bij de plaatselijke AH lettersoep eten om ‘onder het genot van een lekker bakje soep in gesprek te gaan over laaggeletterdheid en ideeën te delen om dit tegen te gaan.’ In Vlaardingen wordt onder andere een digibingo en een scrabbletoernooi georganiseerd. Ook wordt er de Taalheldenprijs uitgereikt aan inwoners die op hun eigen manier laaggeletterdheid meer bekendheid geven. In de gemeente Alblasserdam is er een taalcafé, excursie en college.

En daarmee houdt het niet op, er zijn nog veel meer initiatieven die als voorbeeld of inspiratie kunnen dienen, zoals voorleesexpressen, pubquizzen, letterborrels en taalsafari’s.