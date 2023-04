Rustig eikenprocessierupsjaar verwacht 

Hoewel de eerste eikenprocessierupsen weer uit hun ei kruipen, belooft het een rustig jaar te worden op het gebied van de jeukrups, zo schrijft het online platform Nature Today. Goed nieuws dus voor gemeenten, die al volop bezig zijn met de preventieve bestrijding.

Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren de strijd aangegaan met het plaagdier en starten ieder voorjaar opnieuw met de bestrijding. Dat lijkt zich nu uit te betalen. Op basis van tellingen wordt namelijk een rustig rupsenjaar verwacht, zoals eerder ook werd voorspeld.

Binnenkort starten we met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Wist je dat we het hele jaar bezig zijn om de rups te bestrijden om overlast te beperken?

De verwachting is dat de eerste rupsen rond deze tijd uitkomen en dan direct de boom inkruipen voor verdere ontwikkeling. Pas rond 23 mei zijn de rupsen met de bekende brandharen voor de omgeving merkbaar. De rupsen moeten voor hun voedsel nog even wachten tot de eiken hun bladeren ontplooien. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de ontwikkeling van beide gaat, aldus Nature Today.

Afname vlinders

Afgelopen najaar werden er in 2200 feromoonvallen in bomen in heel Nederland nog maar 8,5 vlinders per val gevonden. Er was sprake van een afname van 65 procent ten opzichte van 2021. Het niveau was daarmee zelfs terug op het niveau van 2013. De noordelijke provincies aan de oostzijde van het land hadden hier opnieuw de hoogste aantallen.

Minder vlinders in zo’n val betekent dat ook er minder eitjes zijn afgezet waardoor de verwachting is dat er minder rupsen uitkomen in vergelijking met vorig jaar. Er is wel één onzekere factor. Er is geen inzicht in hoeveel rupsen zich er in grondnesten bevinden, die bij bepaalde omstandigheden tevoorschijn kunnen komen.

Kans voor natuurlijke vijanden

Die afname biedt kansen, zo schrijft het natuurplatform. Een jaar met minder rupsen biedt tijd en ruimte om aan de slag te gaan met ecologisch beheer door natuurlijke vijanden. De rups heeft namelijk dertig soorten natuurlijke vijanden, die elk op hun eigen manier de strijd aangaan, van vleermuizen tot vogels.

Door te beoordelen welke van deze dieren in het gebied van de rupsen wonen, kun je als groenbeheerder de natuurlijke vijanden stimuleren die in het gebied de meeste aanvalspotentie hebben. ‘Gezien de lagere populatiedruk van eikenprocessierupsen lijkt dit het juiste moment om een stevige basis voor de toekomst te leggen,’ zo schrijven onderzoekers op het platform.

Gemeente Son en Breugel vervolgt dit jaar hun natuurlijk bestrijding van de rups: er zijn 150 mezennestkastjes gratis beschikbaar voor inwoners. In de gemeente Sittard-Geleen wordt met Europese subsidie de aanwezigheid van natuurlijke vijanden gestimuleerd. Zo worden er onder andere proefveldjes ingezaaid om om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten

Leidraad voor beheersing

In de Leidraad beheersing eikenprocessierups staat veel informatie over ecologische beheersmethoden, net als het juridische kader en het afvalprotocol. ‘Een lagere populatiedruk biedt mogelijkheden om budgetten die zijn gereserveerd voor het verwijderen van nesten aan te wenden voor ecologische beheermaatregelen.’

Deze maand beginnen we weer met de voorbereidingen voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Als de bomen weer goed in blad staan, start aannemer Herman Vaessen uit Maasbree met de bestrijding.

#gemeente pic.twitter.com/c2MQM61B6J — gemeente peelenmaas (@gempeelenmaas) April 12, 2023

Plaagdruk melden

Net als vorig jaar worden gemeenten, boombeheerders en vrijwilligers opgeroepen om de plaagdruk door te geven vanaf begin juni. De plaagdruk bepaal je door bij minimaal dertig eiken te checken of er eikenprocessierupsnesten in zitten welke grootte deze hebben, zoals een tennisbal, voetbal of deken. Die waarnemingen kunnen op straat-, wijk- of gemeenteniveau ingevoerd worden. Op de online monitor is dan vervolgens te zien wat de plaagdruk in bepaalde gebieden is.