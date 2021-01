Aantal gemeenten naar 352

Nederland telt per 1 januari 2021 drie gemeenten minder dan vorig jaar. Dat is het gevolg van twee gemeentelijke herindelingen, hierdoor zijn er nu 352 gemeenten. Doordat gemeenten verder in omvang toenemen, worden cijfers op wijk- en buurtniveau belangrijker.

In Groningen is de gemeente Eemsdelta ontstaan, door het samengaan van de gemeenten Loppersum en Appingedam. In Noord-Brabant zijn de verschillende dorpen die de gemeente Haaren vormden ondergebracht bij de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Afgelopen november werden hiervoor coronaproof herindelingsverkiezingen gehouden.

De gemeenten die zijn opgeheven, hadden in 2020 minder dan 25.000 inwoners. De gemeenten Loppersum, Appingedam en Haaren zelfs minder dan 15.000. Daarmee daalt het aantal gemeenten met minder dan 25.000 inwoners tot 123 in 2021, meldt het CBS. In 1995 waren dit er nog 489.

Langlopende trend

De daling van het aantal gemeenten is in Nederland al geruime tijd aan de gang. In 2018 waren er 380 gemeenten, in 1995 telde ons land 633 gemeenten, in 1970 waren dit er nog 913. Het gaat vaak om gemeenten met weinig inwoners die samen een grotere gemeente gaan vormen of opgaan in een grotere gemeente.

Meer wijken en buurten

Gemeenten kunnen om verschillende redenen ook aanpassingen doorvoeren in hun wijk- en buurtindeling. Een mogelijke reden is dat de indeling niet meer goed past, bijvoorbeeld door nieuwbouw, veranderingen in de infrastructuur of andere bestuurlijke overwegingen. Mede door de gemeentelijke herindelingen is het gemiddelde aantal wijken per gemeente gestegen van 3,7 in 1995 tot 8,9 in 2020.

Het gemiddelde aantal buurten per gemeente is gestegen van 16,4 (1995) tot 38,9 (2020). Ook het absolute aantal wijken in Nederland is gestegen. Het gaat hier om een stijging van bijna 36 procent, van 2338 in 1995 naar 3177 in 2020. In dezelfde periode is het absolute aantal buurten toegenomen met 33 procent, van 10.381 tot 13.808.

Kleiner van omvang

Daar waar gemeenten door herindeling steeds groter worden, worden de wijken en buurten juist kleiner. In 2020 was de gemiddelde wijk 1060 hectare, dat is 21 procent kleiner dan in 2004. De gemiddelde oppervlakte van buurten daalde in die periode met 19 procent tot 244 hectare. In 2020 waren er 57 buurten van afgerond 3 hectare of minder, terwijl dat in 2004 nog 22 buurten waren.