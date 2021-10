Goed voorbeeld – Rucphen is kampioen tegels wippen

Het NK Tegelwippen maakte het afgelopen half jaar heel wat los: ruim 1,5 miljoen tegels, in 81 gemeenten. Tegels eruit, groen erin. De Brabantse gemeente Rucphen kwam als winnaar uit de bus met het grootste aantal gewipte tegels per inwoner.

Het doel van het NK Tegelwippen is stoeptegels, klinkers en onderhoudsarme tuinen vervangen door groen. De wedstrijd is een initiatief van verschillende groene organisaties. Meer groen, minder tegels. Want dat helpt bij klimaatadaptatie: het aanpassen van de omgeving aan klimaatverandering. Het vermindert wateroverlast, doordat water beter kan worden opgenomen in de grond. Ook biedt groen meer koelte tijdens hitte. En het is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast is een groene leefomgeving bevorderlijk voor de mentale gezondheid van inwoners.

1.556.919 tegels

In totaal zijn er in alle deelnemende gemeenten 1.556.919 tegels vervangen door groen. Dit staat gelijk aan een bestrate oppervlakte van ruim 14 hectare oftewel zo’n 28 voetbalvelden. In Rucphen verdwenen er zo 22.639 tegels, goed voor 989 tegels per inwoner. Het absolute aantal kwam overigens in Den Haag het hoogst uit. Daar werden meer dan 200.000 tegels gewipt. Rucphen ontving de Gouden Tegel, Den Haag de Gouden Schep.

Gemeente.nu vroeg wethouder René Lazeroms van Rucphen naar de reden om mee te doen. En de tactiek. Hoe wip je zoveel tegels in een korte tijd? ‘Ik ben enorm trots op de prijs. Het is echt een mooie aanmoediging om nóg veel meer tegels en stenen te vervangen door groen.’

Podium voor de plannen

Tegels lichten is een hulpmiddel in de bewustwording over klimaatverandering. En geeft extra ruchtbaarheid aan initiatieven, aldus Lazeroms. ‘Onze gemeente heeft veel woonwijken uit de jaren ’70 en ’80. Als gevolg van de klimaatverandering neemt hevige regelval toe, waardoor die wijken kwetsbaarder zijn voor wateroverlast. Er is weinig groen, veel verharding en er ligt een gemengd rioolstelsel. We zetten in deze wijken daarom nu in op vergroening en aanleg van infiltratieriolen en retentievijvers of ondiepe wadi’s,’ zegt de wethouder.

‘Regenwater kan daardoor zoveel mogelijk de grond in trekken op de plaats waar de regen valt. We passen de openbare ruimte dus aan op het veranderend klimaat. Daar zijn we al een aantal jaar mee bezig en het NK gaf ons een mooi podium om hier extra aandacht op te vestigen.’

Kosteneffectief te werk

Rucphen pakt het tegels lichten ‘integraal’ aan. ‘We hebben dit jaar een paar mooie, grote projecten, in het centrum van Rucphen en in Sint Willebrord uitgevoerd, waar we veel tegels hebben verwijderd ten gunste van groen. Natuurlijk zouden we het liefst al onze wijken tegelijk aanpakken, maar dat lukt niet. Wat we wel doen, is de werkzaamheden combineren met wegbeheer en reconstructie van de openbare ruimte. Hierdoor kan kosteneffectief ‘werk-met-werk’ gemaakt worden en is er meer mogelijk binnen eenzelfde begroting.’

Bewoners betrekken

Naast zelf veel tegels lichten, werden inwoners ook betrokken en geïnspireerd om grijs voor groen om te ruilen. ‘We hebben onze inwoners aangemoedigd tegels uit hun tuinen te verruilen voor planten tijdens de Week van het Water in mei. Ze konden toen hun stenen ruilen tegen een mooi plantenpakket van lokale hoveniers. Daarnaast was het voor inwoners mogelijk een regenton aan te schaffen waar de gemeente de helft van betaalde.’

De echte hoofdprijs

‘De komende jaren gaan we veel meer straten en delen van wijken aanpakken. Uiteraard houden we goed bij hoeveel tegels we verwijderen en geven alles op voor het volgende NK Tegelwippen. Daarbij hopen we dat goed voorbeeld goed doet volgen. Slechts de helft van het oppervlak van onze gemeente is namelijk openbaar gebied. De rest is in eigendom van onze inwoners en ondernemers,’ memoreert Lazeroms.

‘Zij raken hopelijk geïnspireerd om hun buitenruimte ook een stukje groener te maken. Nóg een keer de Gouden Tegel winnen zou hartstikke mooi zijn. Minder kans op wateroverlast, of juist geen verdroging meer, dát is natuurlijk de echte hoofdprijs.’