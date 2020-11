Praktische leidraad voor beheer reuzenberenklauw

Naast de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop kan ook de reuzenberenklauw veel overlast veroorzaken in de openbare ruimte. De Leidraad beheer reuzenberenklauw maakt handig inzichtelijk wat er nodig is voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot.

De reuzenberenklauw zorgt bij verschillende gemeenten voor de nodige kopzorgen. De plant is een invasieve exoot en kent verschillende nadelen. Zo verspreidt deze zich bijvoorbeeld snel en verdringt daardoor andere plantensoorten. Daarnaast kan het sap van de reuzenberenklauw tot ernstige huidirritatie en zelfs brandwonden leiden.

Praktische handvatten

De Leidraad beheer reuzenberenklauw geeft praktische handvatten om de plant op te sporen, te verwijderen en beheren. De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek en Advies en Landschapsbeheer Flevoland. Er staat veel informatie in over hoe de plant zich verspreid en welke technieken voor boven- en ondergrondse bestrijding er zijn, zoals frezen en begrazing. Ook staat er een stappenplan in om te inventariseren wat te doen (niets doen, beheren of bestrijden?). Net als wat er nodig is voor het opstellen van een goed beheerplan en hoe je prioriteiten vaststelt.

Voorkom bloei

We lichtten een paar handige starttips uit de online handreiking. Breng de groeiplaatsen in kaart als je een plant succesvol plaatselijk wilt bestrijden. Het voorkomen dat de planten in bloei komen, waardoor ze zaad aanmaken en verspreiden, is essentieel. ‘Lokaal kunnen haarden reuzenberenklauw zich met gemiddeld tien meter per jaar uitbreiden, omdat zaden van de moederplant in de directe omgeving terecht komen.’ Die zaden kunnen vervolgens nog een tijd daarna voor nieuwe planten zorgen. ‘In de praktijk blijken er tien tot twaalf jaar na de start van de bestrijding nog zaden te ontkiemen.’ Voor een succesvolle bestrijding moet de zaadbank uitgeput worden, zo staat in de leidraad.

Stel bufferzones in

Het is ook slim om bufferzones in te stellen. Dit is een methode om op bepaalde plekken verspreiding te voorkomen. Houd hierbij een zone van minimaal 25 meter breed aan. Zorg ervoor dat de planten in deze zone niet gaan bloeien en zo geen kans hebben om zaad te ontwikkelen.

Invasieve exoten

Meer weten over de andere invasieve exoten die in veel gemeenten de kop opsteken? Ook de bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop werden eerder al verzameld. Het Kennisplatform Processierups stelde veertien handige informatiebladen op over de bestrijding van de overlast door de eikenprocessierups. De enorme schade door rivierkreeftjes groeit menig gemeente inmiddels boven het hoofd.