Eikenprocessierups bestrijden: hulpmiddel voor de praktijk

Het Kennisplatform Processierups heeft veertien informatiebladen opgesteld over de bestrijding van de overlast door de eikenprocessierups. Daarin worden onder andere de werking en effectiviteit van een bepaald middel of aanpak besproken.

De eikenprocessierups wordt op veel verschillende manieren bestreden. Denk aan het gebruik van nematoden, het ophangen van nestkastjes en de inzet van lieveheersbeestjes of het omwikkelen van bomen met folie. Daarbij rijzen soms vragen over de werkzaamheid, effectiviteit, (schadelijke) neveneffecten en gevaren.

Om te helpen het beste middel voor een bepaalde situatie te kiezen, publiceerde het Kennisplatform Processierups verschillende informatiebladen.

Informatiebladen met methoden

De bladen beschrijven gangbare, kansrijke en -arme manieren om de overlast door het plaagdier te verminderen. In elk van de veertien informatiebladen worden de werking en het effect op het milieu en de leefomgeving van een bepaald middel of aanpak behandeld. Zowel biologische als ecologische, chemische en fysieke vormen van bestrijding.

Verschillende deskundigen stelden de bladen samen op basis van hun eigen kennis en openbare bronnen. Volgens het platform bevat elk blad daardoor de meest actuele stand over een bepaalde methode, aanpak of instrument. Overigens benadrukken de makers dat de informatiebladen geen oordeel geven over welke aanpak als beste uit de bus komt. Ze zijn bedoeld om iedereen die de overlast van de rups wil bestrijden of meer daarover wil weten, van actuele informatie te voorzien.

Minder plaagrupsen dit jaar

Met de bestrijding van de rups gaat het overigens steeds beter. Zo blijkt uit een inventarisatie dat in ongeveer een derde van de eikenbomen eikenprocessierupsen aanwezig zijn. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen verschanste het dier zich in de helft. Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In sommige plaatsen wordt ‘slechts’ 10 procent van de bomen geteisterd.

Voor de inventarisatie onderzocht het kenniscentrum bijna tienduizend bomen in verschillende delen van Nederland, die niet preventief zijn bespoten.