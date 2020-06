Whitepaper: Gezondheid in de Omgevingswet. Coronavirus en cultuurverandering

Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de zorg voor de publieke gezondheid een centrale plaats verdient in het brede takenpakket van de overheid. Hoe gaat dat samen met de komende Omgevingswet? De nieuwe wet heeft de nodige instrumenten ter bescherming en bevordering van de gezondheid. Dit onderwerp vormt een prominent onderdeel van de doelstellingen van de Omgevingswet. In deze whitepaper gaat Prof. dr. Frans Tonnaer in op de plaats van de gezondheid in de Omgevingswet. Ook bespreekt hij de de mogelijkheden van de uitwerking van dit thema via enkele daarvoor relevante kerninstrumenten.

