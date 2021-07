Whitepaper Weer uitstel Omgevingswet: het momentum verloren?

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2019 in werking (bericht minister van IenM, mei 2017). Of nee, toch niet: het wordt 1 januari 2021 (bericht oktober 2017), eh… nee, beter is een jaartje later dus 1 januari 2022 (bericht minister van BZK, mei 2020), maar… dat is toch nog te vroeg, het wordt later: 1 juli 2022 (bericht mei 2021). Wordt dat dan uiteindelijk de langverwachte datum van inwerkingtreding?

Hoe komt het toch dat de datum steeds verschuift. Is er sprake van een te optimistische kijk en van onderschatting van de problematiek? Of wellicht een gebrekkige planning van het proces? In deze whitepaper gaat prof. dr. Frans Tonnaer in op de achtergronden en geeft hij een inschatting of het nu wél gaat lukken.

