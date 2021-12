Whitepaper – Cyclomedia Fietsveiligheidsscan

Jaarlijks zijn er nog te veel fietsers betrokken bij verkeersongelukken in Nederland. In 2020 is zelfs het hoogste aantal fietsslachtsoffers in 25 jaar bereikt. Daarom hebben Cyclomedia, Arcadis en DOK data de Fietsveiligheidsscan ontwikkeld.

De Fietsveiligheidsscan

Het kabinet streeft ernaar in 2050 het aantal verkeersdoden naar nul te brengen – dit kan alleen als jaarlijks het aantal doden in het verkeer met elf procent afneemt. De Fietsveiligheidsscan kan een belangrijke rol spelen in het behalen van dit doel.