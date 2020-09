Druk op buurtbemiddeling door coronamaatregelen

In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen veel meer aanvragen voor buurtbemiddeling binnen dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen ontstaan meer ergernissen en burenruzies. Buurtbemiddelaars staan hierdoor onder druk. Hun tussenkomst kán helpen, maar is niet altijd de oplossing.

Het aantal aanvragen steeg met 60 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, blijkt uit een rondgang van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een toenemende verhitting van de gemoederen werd eerder al verwacht. Coronamaatregelen stoken het vuur op, aldus buurtbemiddelingsorganisaties.

Aanmeldingen stroomden binnen

‘Tijdens de lockdown stroomden in dichtbevolkte gebieden de aanmeldingen binnen. De verwachting is dat nu over heel 2020 het totaal aantal aanmeldingen landelijk met zo’n 3000 meldingen stijgt en boven de 21.000 komt,’ aldus Bente London, directeur van Beterburen, organisatie voor buurtbemiddeling in Amsterdam. Samen met het CCV constateert zij een toenemende druk op buurtbemiddelingsorganisaties.

Aan de overlast van de buren valt momenteel nauwelijks te ontsnappen, aldus Beterburen. Er zijn veel mensen die thuiswerken, mensen die niet op vakantie gaan, en kinderen die vaker thuis zijn. Er is sprake van opgelegde beperkingen en daarbij komt nog de recente hitte: allemaal oorzaken waarom spanningen oplopen.

Brandhaarden snel groot

Het geduld bij mensen over de hinder van hun buren begint sneller op te raken, merken de deskundigen. Het gaat vaak niet om overlast die door corona is ontstaan, maar om ergernissen waar buren nu 24/7 mee worden geconfronteerd. ‘Kleine brandhaarden worden in de context van de pandemie grote brandhaarden.’

Niet alleen de toename van meldingen zorgt voor extra druk bij de organisaties, de coronamaatregelen blijken zelf al een extra uitdaging. Inwoners werden bijvoorbeeld per brief of telefoon benaderd, niet meer met een belletje aan de voordeur. In sommige gevallen werd videobellen ingezet. ‘Een zeer arbeidsintensieve werkwijze, waardoor het vaak langer duurde voordat bemiddelaars aan de slag kunnen.’

‘Beknibbel niet’

Verwacht wordt dat de overlast voorlopig niet zal teruglopen. London roept gemeenten daarom op om niet te bezuinigen op buurtbemiddeling. ‘Vooralsnog is er geen teken dat het aantal aanmeldingen zal afnemen. Het oude normaal is nog lang niet in zicht en we mogen hopen dat er geen nieuwe golf en lockdown volgen in het najaar. Cruciaal is dat gemeenten en woningcorporaties die nu verantwoordelijk zijn voor de financiering van buurtbemiddeling, de economisch-financiële crisis niet aangrijpen om juist hier te beknibbelen.’



Volgens London is de financiële positie van buurtbemiddeling nog steeds kwetsbaar. ‘Financiële beknotting zou op termijn contraproductief en kostenverhogend zijn. Deze vorm van bemiddeling neemt namelijk problemen weg waar politie, gemeentelijke diensten en woningcorporaties hun handen vol aan hebben en waarvoor mensen met medische klachten aankloppen bij de huisarts of andere zorgverleners. De vrijwillige buurtbemiddelaars voorkomen uiteindelijk veel arbeidsintensievere procedures die doorgaans de inzet van dure professionals vragen.’

Whitepaper Burenruzies

