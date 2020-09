Loppersum is meest duurzame gemeente

De Groningse gemeente Loppersum is op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten de meest duurzame gemeente van Nederland. Hier zijn de meeste huishoudens bezig met duurzaamheid in en om het huis.

De duurzaamheidsindex is gepubliceerd door het energiebedrijf Vattenfall en werd samengesteld op basis van recente openbare data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Cobra Groeninzicht. De index maakt inzichtelijk hoe Nederlandse huishoudens duurzaamheid in en rond het huis toepassen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, aanvragen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de mate van verstening.

Duurzaamste gemeenten

De Groningse gemeente Loppersum voert dus de lijst aan. De negen meest duurzame gemeenten liggen allemaal in het Noorden. ‘In enkele van deze gemeenten is waarschijnlijk veel gebruikgemaakt van de Subsidie Waardevermeerdering, die in de provincie Groningen wordt aangeboden aan woningeigenaren met erkende bevingsschade,’ aldus Vattenfall in een persbericht. Op de tiende plek komt de Zeeuwse gemeente Veere.

Zonnepanelen

Van alle huishoudens heeft inmiddels 9 procent zonnepanelen op het dak. Per gemeente zijn er flinke verschillen in de zonnepanelenindex. Op provinciaal niveau lopen Drenthe en Zeeland voorop; hier hebben huishoudens het vaakst zonnepanelen. Randstedelingen zijn aan de andere kant het minst bezig met (zelf) opwekken van energie door middel van zonnepanelen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht scoren het laagst. Volgens Vattenfall is de relatief grote mate van hoogbouw mogelijk een verklaring hiervoor.

Subsidie ISDE

Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen onder andere aanspraak maken op de ISDE voor de productie van duurzame energie. Huishoudens in de noordelijke provincies vragen deze subsidie vaker dan elders, zo schrijft Vattenfall. In 2016 en 2017 werden er opgeteld per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 aanvragen voor de subsidie ISDE gedaan.

Het gemiddelde aantal aanvragen blijkt trouwens het hoogst op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier 426 verzoeken ingediend, ruim acht keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

Verstening

Hoewel verstening overal wel speelt, spant Flevoland hiermee de kroon. Alle zes gemeenten binnen deze provincie zijn minder groen dan het Nederlandse gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is ook te bekijken in de index.

Verstening van tuinen is met het oog op duurzaamheid en milieu ongunstig. In de zomer houdt steen warmte vast, terwijl bomen en planten juist verkoelend werken. Daarnaast is er door de verstening minder ruimte voor bijen en andere insecten. Dit betekent onder andere dat er minder voedsel is voor vogels.