Meer zorgen om voorbereiding Omgevingswet

De voorbereiding van de omvangrijke Omgevingswet verloopt niet goed. Er zijn problemen met het nieuwe digitale systeem dat eraan ten grondslag ligt en gemeenten moeten nog veel werk verzetten voordat ze de nieuwe werkwijze kunnen invoeren. Dat concludeert het bureau ICT-toetsing (BIT) in een advies aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ondanks de zorgen blijft er vertrouwen dat de wet in 2022 in kan gaan.

Dat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet moeizaam gaat, vooral op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is al langer bekend. Nu geeft ook het bureau ICT-toetsing aan zich zorgen te maken over de tijdige en succesvolle invoering van het DSO. Ondanks de zorgen houdt het BIT vast aan de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022. Minister Ollongren heeft daar ook vertrouwen in. Ze neemt de aanbevelingen over, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Oefenen en testen

Ook zegt Ollongren vrijdag in een toelichting dat het belangrijk is dat de gemeenten goed en veel gaan oefenen en testen met het nieuwe systeem. ‘We hebben daar nu nog een jaar de tijd voor en dat gaan we doen. Het BIT adviseert daar snel mee te starten en goed erop te letten het stelsel niet te veel uit te bouwen en ingewikkeld te maken. Je moet zeker weten dat de basis van het IT-stelsel op orde is.’ Ze is blij met de rapporten van onafhankelijke instanties die het proces volgen en bijsturen, in plaats van dat dit achteraf gebeurt.

Na inwerkingtreding

Het BIT vindt dat onderdelen van de nieuwe wet ook nog na de inwerkingtreding kunnen worden ingevoerd. ‘De gevolgen van verder uitstel wegen zwaarder dan eventuele weerstand en druk op het aanpassingsvermogen van overheden’. Ollongren schrijft dat ‘er flinke stappen zijn gezet en we daarmee op koers liggen. We zijn echter nog niet klaar en er kunnen nog tegenslagen komen.’

Problemen

Uit het onderzoek blijkt dat nogal wat gemeenten problemen voorzien. Bijna een derde van de gemeenten verwacht dat ze met de huidige inspanningen op tijd klaar zijn. Bijna de helft denkt dat ze meer moet doen en is daar ook mee bezig, 10 procent verwacht dat ze meer moeten doen en moet dit nog in gang zetten. Een klein deel, 3 procent, denkt dat het niet gaat lukken en 2 procent weet het niet. Ook over de kosten van de invoering zijn veel zorgen bij gemeenten.