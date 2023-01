Meer verkeersongevallen met e-bikes

Het aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop is in 2022 gestegen, zo blijkt uit cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR). Ook het aantal ongevallen waarbij een e-bike is betrokken neemt toe. De politie roept gemeenten op om te checken of de inrichting van hun wegen en fietspaden nog aan de veiligheidsnormen voldoet.

Vorig jaar is er volgens de cijfers van STAR bij 578 verkeersongevallen minstens één dode gevallen. In 2019 was dit nog het geval bij 522 ongelukken. STAR is het samenwerkingsverband tussen politie, verzekeraars en ICT-bureau VIA. Ook het aantal ongevallen met minstens één gewonde liep de afgelopen jaren op. In 2019 gebeurde dit bij 18.298 ongelukken, in 2022 viel dit een stuk hoger uit en viel er minstens één gewonde te betreuren bij 21.455 ongevallen.

Oorzaak stijging

De stijging van het aantal ongevallen kent verschillende oorzaken, aldus de politie. Zo is het weggebruik toegenomen en veranderd. We gaan na het einde van de coronapandemie weer vaker naar kantoor en op pad, waardoor het drukker is op straat. Verder zorgt de snelle groei van e-bikes, fatbikes (een soort kruising tussen fiets en scooter), elektrische scooters en stepjes voor flink meer verkeer.

Meer e-bikes betrokken

Uit de voorlopige analyse van STAR blijkt onder meer dat het aantal ongevallen met elektrische fietsen toeneemt, met name bij vijftigplussers. ‘De cijfers betekenen niet per se dat fietsers op een e-bike het ongeluk veroorzaakten,’ licht de Fietsersbond in een bericht toe. Toch is het volgens de bond wel van belang om te onderzoeken waar deze toename vandaan komt.

Oproep aan gemeenten

Ook de politie is die mening toegedaan. De toestroom van nieuwe elektrische vervoersmiddelen vraagt waarschijnlijk om een andere inrichting van fietspaden en wegen. Paul Broer, uitvoerend portefeuillehouder Verkeer bij de politie: ‘Mijn appel aan gemeenten en provincies is daarom om eens goed te kijken of de wegen en fietspaden nog voldoen aan de veiligheidsnormen. Het zijn vooral lokale wegen en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen.’ Daarnaast zouden weggebruikers op een elektrisch voertuig zich volgens Broer beter moeten aanpassen aan de drukte in het verkeer, en zich meer bewust moeten worden van hun snelheid.

Gemeentelijke initiatieven

De groei van het aantal e-bikes houdt de gemoederen in een aantal plaatsen al bezig. Amsterdam doet bijvoorbeeld onderzoek naar technische innovaties die de onveiligheid op het fietspad kunnen verkleinen, zo schreef de Volkskrant recent. Denk aan een app op je mobiel, die rood kleurt als je te hard gaat, een geluid- of trilsignaal via de handvatten of een control room die een seintje geeft als een fietser in een langzaam-rijden-zone komt.

Veel fietsers voelen zich namelijk onveilig, vooral door de grote snelheidsverschillen tussen gewone en elektrische fietsen. Het uiteindelijk doel is een techniek te ontwikkelen die toegankelijk is voor alle e-bikeproducenten en alle steden. Utrecht, Helmond en Hamburg hebben volgens het artikel ook al interesse getoond.

In Utrecht woedt momenteel ook de discussie over het wel of niet invoeren van een helmplicht voor elektrische fietsen, zo staat op duic.nl De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk zei deze discussie rondom de helmplicht ‘met veel interesse’ te volgen. Dit antwoordde ze op vragen van GroenLinks, waarin zij verzocht een helmplicht voor de zogenoemde fatbikes te onderzoeken.