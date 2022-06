Hulp en subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt opnieuw een expertteam beschikbaar dat gemeenten helpt bij het opstellen van een risicoanalyse over de verkeersveiligheid. De analyse is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, die op 1 juli opent.

Volgens het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 moet elke wegbeheerder een analyse maken van de grootste verkeersveiligheidsrisico’s in zijn gebied. Uit een een inventarisatie van de VNG eerder dit jaar bleek recent nog dat een derde van de gemeenten – nog – geen risicoanalyse heeft opgesteld. Vooral onder kleinere gemeenten is dit het geval.

Lightversie

Het expertteam van IenW helpt bij het opstellen van een risicoanalyse en een uitvoeringsagenda. Het team kan bijvoorbeeld een lightversie van de risicoanalyse leveren en samen met de gemeente de verkeersveiligheidsrisico’s binnen de gemeente voorzien van prioriteit. Ook kan zo’n team ondersteuning bieden bij het opstellen van een vormtoets voor (een deel van) het wegennet. Per gemeente biedt het team maximaal twee dagdelen hulp. Van een gemeente wordt ook minimaal twee dagdelen inzet verwacht.

Subsidie voor infrastructurele maatregelen

Op 1 juli opent de subsidieregeling. Het is de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Een risicoanalyse is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling. In 2022 en 2023 is er voor decentrale overheden honderd miljoen euro beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Gemeenten kunnen tot 1 oktober subsidie aanvragen op basis van een cofinanciering van vijftig procent.

Het ministerie van IenW stelde eerder, in 2019, ook een expertteam in om gemeenten te helpen bij het maken van een risicoanalyse.