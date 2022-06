Online kaarten om versteende gemeenten te vergroenen

Tegels eruit groen erin, ontstenen is de trend. Voor gemeenten die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek is er nu een online tool met kaarten over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte, tot op straatniveau. Zo kunnen gemeenten nog beter anticiperen op deze trend.

Een groenere gemeente met minder tegels, kent voordelen. Zo is het beter voor de biodiversiteit en draagt het bij aan klimaatoplossingen. Veel gemeenten voeren acties om verstening tegen te gaan. Sommige doen mee met het NK Tegelwippen, zoals de winnaar van 2021 Rucphen.

Andere gemeenten delen gratis bomen en bloemzaad uit. Ook rijden de tegeltaxi’s af en aan en worden er door het hele land geveltuintjes aangelegd.

Veel gemeenten willen meer groen en minder tegels, maar weten niet waar te beginnen. Hoe weet je hoe versteend de gemeente precies is, en welke straten of wijken zijn meer versteend dan andere? Lokale overheden die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek – inmiddels zo’n 160 dorpen en steden, aldus de organisatie – kunnen gebruikmaken van de Steenbreek Atlas.

Versteningsgraad in beeld

Dit interactieve dashboard is ontwikkeld door adviesbureau Cobra Groeninzicht, voor een groene leefomgeving. Eerder maakte het bureau al infographics waarop te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend. Nu komt het bureau met online kaarten, waarbij meer onderwerpen in beeld worden gebracht.

Zo wordt de versteningsgraad in tuinen van inwoners en het openbaar gebied inzichtelijk gemaakt, evenals het toekomstperspectief. Hiervoor is gebruikgemaakt van de rapporten over klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

Gerichte vergroeningsacties

Volgens Joost Verhagen, directeur van het bureau, leveren de kaarten toegevoegde waarde omdat ze zowel problemen als kansen tonen. ‘Voor gemeenten is het belangrijk dat ze inzicht krijgen in de omvang van de problemen op het gebied van verstening. Dat brengt de Steenbreek Atlas in beeld. Daarmee heb je als beleidsmaker en beheerder ook gelijk de kansgebieden in beeld.’

Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, voegt daaraan toe dat gemeenten heel gericht vergroeningsacties kunnen gaan voeren. ‘De kaarten laten zien waar de urgentie het hoogst is. De vrijblijvendheid gaat er op deze manier vanaf.’



‘Onderschat burgers niet’

Gemeenten zouden er volgens Stichting Steenbreek goed aan doen de rol van burgers bij klimaatadaptieve maatregelen niet te onderschatten. ‘Bewoners kunnen met hun eigen tuin een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.’

