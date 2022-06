Hout van gevelde bomen onder de hamer in Amsterdam

Verschillende gemeenten geven het hout van omgewaaide, omgehaalde of gesnoeide bomen terug aan hun inwoners of recyclen het op een circulaire manier. Dat levert originele initiatieven op.

Amsterdam veilt hout

De gemeente Amsterdam veilt al het hout dat van gevelde Amsterdamse bomen komt. Bewoners, ondernemers en creatievelingen uit de metropoolregio Amsterdam kunnen binnenkort meebieden tijdens een veiling van ongeveer 80 m3 hout, verdeeld over ongeveer 120 kavels met stammen van allerlei boomsoorten en kwaliteiten. Bijvoorbeeld van de zomereik, beuk, plataan, kastanje, esdoorn, linde en iep. Ook biedt de gemeente planken aan van verzaagde stammen.

Het hout komt van de bomen in de stad die worden gesnoeid, gekapt of vervangen. Soms gebeurt dat in het kader van veiligheid, maar ook om plaats te maken voor een bouwproject of omdat ze tijdens een storm zijn omgevallen. Zo zorgde storm Eunice voor een flinke aanwas van hout: in de stad waaiden zo’n 600 bomen om en in het Amsterdamse Bos nog eens 110.

Uit eigen stad

Door de bomen te veilen, krijgen inwoners de kans er nieuwe producten van te maken, zoals meubels, of om het te gebruiken voor bouwprojecten. Het hout wordt ook door de gemeente zelf gebruikt. ‘Stammen gebruiken we bijvoorbeeld voor de bouw, speeltoestellen of gebruiksvoorwerpen. Ook gaan er stammen naar groenonderhoud, zoals beschoeiingen. Dit is praktisch en duurzaam.’ De opbrengsten van de bomenveiling gaat naar het Amsterdamse Bos, voor het aanplanten van nieuwe bomen en voor het beheer van het bos.

Gronings hout is gratis

Gemeente Groningen geeft het gekapte hout kosteloos weg aan inwoners, ondernemers en instellingen. Met als doel het hout weer terug te brengen naar de buurt. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een partij gratis hout is wel dat het hout een duurzame bestemming krijgt. De gemeente streeft namelijk naar een afvalvrije samenleving. ‘Hout is geen afval. Het is een geweldig veelzijdige grondstof en biedt materiaal om de mooiste dingen mee maken. In onze gemeente moeten er genoeg creatieve bewoners en ondernemers zijn, die er een betere bestemming voor kunnen bedenken. Aan die creatieve boom willen we schudden met het project ‘Hout van Hier’, aldus de gemeente.

Circulaire kerstbomen in Rotterdam

Een derde voorbeeld is dat van gemeente Rotterdam. Afgelopen december schreef de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en circulair pleitbezorger The Bin, een ideeëncompetitie uit om de talrijke kerstbomen na kerst een nieuw leven te gunnen. De winnaars van de wedstrijd ontvingen een geldbedrag om hun plannen te realiseren. Die moeten leiden tot het recyclen van ongeveer 10.000 bomen.

De plannen draaien om ‘circulair denken’. Kerstbomen reïncarneren bijvoorbeeld als postkaart, potgrondvervanger of kweekbodem voor oesterzwammen. Zo kunnen takken en naalden bijvoorbeeld worden verwerkt tot plaatmateriaal, waarna er postkaarten, meubels of materiaal voor interieurbouw van worden gemaakt. Ook zijn er stammen die veranderden in kerstkaarthouders. Daarnaast verandert een forse hoeveelheid bomen in natuurlijke bodemverbeteraar en halffabricaten. Deze laatste kunnen weer door andere ondernemers worden gebruikt om verschillende producten van te maken.