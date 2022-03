Groningen geeft gratis hout weg aan inwoners

Groningen geeft het hout dat in de gemeente wordt gekapt, kosteloos weg aan inwoners, ondernemers en instellingen. Met als doel het hout weer terug te brengen naar de buurt. Voorwaarde is dat het een duurzame bestemming krijgt.

In Groningen liggen er momenteel 117 boomstammen in de opslag van de gemeente, het gaat om diverse boomsoorten van verschillende omvang en leeftijd. De gemeente stelt deze binnenkort beschikbaar voor wie plannen heeft het hout her te gebruiken. Wie er bijvoorbeeld vogelhuisjes van wil maken, er een picknicktafel in ziet of aan de slag wil met een houtsculptuur, kan zich aanmelden. ‘Het maakt ons niet uit of je timmerfabriek, vakopleider, meubelmaker, hobbyclub of houtsnijkunstenaar bent. Weet alleen wel waar je aan begint. Niet alle hout is timmerhout. Je moet er dus wel een beetje verstand van hebben,’ aldus de gemeente.

Duurzame bestemming

Het hout kan online bekeken worden en op een kijkdag in april gekeurd. Bij meerdere belangstellenden voor dezelfde boom, gaat die naar de persoon die er een bestemming voor heeft die het meest bijdraagt aan de Groningse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een circulaire bijdrage: hoe hoogwaardiger of duurzamer de toepassing, hoe beter. Of aan een sociale bijdrage, zoals werkgelegenheid, opleiding of participatie.

Hout is geen afval

Groningen streeft naar een afvalvrije samenleving. ‘Hout is geen afval. Het is een geweldig veelzijdige grondstof en materiaal om de mooiste dingen mee maken. In onze gemeente moeten er genoeg creatieve bewoners en ondernemers zijn, die er een betere bestemming voor kunnen bedenken. Aan die creatieve boom willen we schudden met het project ‘Hout van Hier’.’

Hout is een van de afvalstromen waar volgens de gemeente nog winst valt te behalen. Elk jaar worden er in de noordelijke stad gemiddeld zo’n honderd bomen gekapt die door ziekte, stormschade of andere oorzaken een risico voor de veiligheid zijn geworden. Wethouder Glimina Chakor van Duurzaamheid & Circulaire Economie: ‘In de praktijk wordt dit hout vaak gebruikt voor het maken van pallets of het verdwijnt bijvoorbeeld als brandstof in biomassacentrales. Met ‘Hout van Hier’ willen we hoogwaardige toepassingen realiseren. Bovendien draagt het project bij aan onze ambitie, minder weggooien en meer hergebruiken zodat we in 2050 volledig circulair kunnen zijn.’

Gronings Goud

Een circulaire economie begint volgens de gemeente overigens bij het herkennen van afval als grondstof, zoals hout dus, maar ook afgedragen kleren. Onder de naam Gronings Goud wordt in de gemeente afgedankt en ingezameld textiel omgezet in hoogwaardige industriële garens en stoffen. Het project draagt bij aan werkgelegenheid, maatschappelijke doelstellingen en vooral aan de circulaire economie. Behalve milieuwinst zorgt het ook voor werkgelegenheid en in de toekomst ook voor kansen en ontwikkelingen voor onderwijs en bedrijfsleven. Gemeente.nu vroeg de projectleider van dit project hoe je dit nu aanpakt en wat de lessen zijn.