Amsterdamse proef voor betere fietsbeleving in tunnels

Eind februari veranderen in Amsterdam-Noord 4 fietstunnels voor één dag van sfeer, bijvoorbeeld door een ander soort verlichting, geur of muziek. Zo wordt onderzocht of dergelijke aanpassingen het gevoel van veiligheid of gemak bij fietsers kunnen vergroten.

Fietstunnels worden soms als onprettig of sociaal onveilig ervaren. Tijdens de proef van de gemeente Amsterdam samen met Vervoerregio Amsterdam, wordt onderzocht hoe de fietsbeleving in tunnels te verbeteren.

Horen, ruiken, voelen of zien

Voor de proef selecteert de gemeente 4 tunnels in Amsterdam-Noord aan de hand van een korte vragenlijst voor inwoners. Op 28 februari ondergaan de geselecteerde tunnels dan een metamorfose. En krijgen fietsers de vraag wat ze van de veranderingen vinden. Dat kan kunstzinnige verlichting zijn, de geur van bloemen of muziek.

De gemeente wil zo achterhalen welke aanpassingen op het gebied van horen, ruiken, voelen of zien de meeste invloed hebben op een betere fietsbeleving. Amsterdam neemt de uitkomsten van de proef mee bij het aanpassen van fietstunnels in de stad en regio.

Fietsinnovatielab

De proef is het winnende voorstel uit het Fietsinnovatielab van Amsterdam Bike City, het lokale fietsplatform. Het thema was sociale onveiligheid. In het lab is gezocht naar het slimste idee om fietsers zich veiliger te laten voelen.