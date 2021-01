Nieuwe scan voor impact Brexit

De Brexit heeft grote gevolgen, ook voor gemeenten in Nederland. Zoals bij de administratie van persoonsgegevens of aanbestedingen. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke maatregelen nodig zijn. De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd, naar aanleiding van de recente handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Om te checken wat je als gemeente moet regelen in verband met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is er de Brexit impact scan voor overheden van Kenniscentrum Europa decentraal. Ook voor gemeenten die de scan eerder al hebben gedaan is het advies om deze nog een keer te doen, omdat er veel nieuwe informatie is toegevoegd.

Vier thema’s

De scan geeft advies op maat op over de impact, de te nemen maatregelen en handelingsperspectieven op vier thema’s: interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking. Bij de onderwerpen waarover nog geen afspraken zijn gemaakt is aangegeven wat je kunt verwachten.

Persoonsgegevens

Een gemeente heeft bijvoorbeeld een deel van de administratie van persoonsgegevens ondergebracht bij een databedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het ligt voor de hand dat dit bedrijf voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (een EU-verordening), maar blijft dit na de Brexit ook zo?

De EU en het VK hebben in de handels- en samenwerkingsovereenkomst een overbruggingsregeling afgesproken om te voorkomen dat per 1 januari onduidelijkheid zou bestaan over het niveau van gegevensbescherming. Dit tijdelijk regime moet ervoor zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens goed kan blijven verlopen. In de scan lees je hier mee over.

Europese aanbestedingsprocedures

Door de Brexit is het VK ‘een derde land’ geworden en gelden er vanaf 1 januari andere regels voor aanbestedingen. Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt tussen de EU en het VK over hun toekomstige handelsrelatie. Deze handels- en samenwerkingsovereenkomst is sinds 1 januari 2021 voorlopig van toepassing. Zie in de scan wat dit precies betekent.

Brexit-loket

De impactscan is gemaakt door Kenniscentrum Europa decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met vragen over de Brexit kunnen gemeenten gratis terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden. Ook voor praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten en vraag en antwoord.