VNG: ‘Gemeenten doen netjes hun plicht met melden datalekken’

Dat er vorig jaar veel meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens waren van datalekken bij gemeenten, laat zien dat zij zich aan de wet houden. ‘Gemeenten doen netjes hun plicht,’ zegt een woordvoerder van de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG.

Uit het jaarlijkse overzicht van datalekmeldingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt naar voren dat er in 2023 vanuit de sector openbaar bestuur 4347 meldingen waren van datalekken. Binnen die sector deden gemeenten de meeste meldingen (141) van cyberaanvallen. Volgens de woordvoerder betekent dit niet dat gemeenten ‘er een zooitje van maken’. ‘Dat is de omgekeerde wereld.’

Meldingsbereidheid hoog

De VNG ziet geen toename van het aantal incidenten. De cijfers van de AP tonen aan dat gemeenten weten wat ze te doen staat, zegt de woordvoerder. ‘De meldingsbereidheid is hoog, ze weten goed dat ze een datalek moeten melden. We zien dat gemeenten stappen zetten om de oorzaken aan te pakken. Dat kan alleen als je de incidenten erkent’.

Dreiging

Elke twee jaar analyseert de VNG het dreigingsbeeld van datalekken bij gemeenten. In het laatste rapport constateert de Informatiebeveiligingsdienst dat de risico’s groeien. Volgens de gemeentekoepel loert digitale dreiging in iedere gemeente. Vanuit het Rijk is nog geen geld voor digitale veiligheid van gemeenten beschikbaar gesteld.

Miljoenen extra

Volgens een eerste interne inventarisatie van de VNG en de 4 grote steden (G4) is er de komende jaren ten minste tussen de 30 en 50 miljoen euro per jaar extra nodig voor digitale veiligheid op lokaal niveau. ‘Gebrek aan financiële middelen zal ten koste gegaan van de aandacht voor de digitale veiligheid op lokaal niveau en het risico op onveilige situaties doen toenemen. Criminelen richten zich op de zwakste schakel in de keten.’ Dat schrijven de organisaties aan de Tweede Kamer als inbreng voor het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.