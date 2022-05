Ook modale inkomens kloppen aan bij de voedselbank 

Een groeiend aantal mensen klopt de laatste tijd aan bij de voedselbank. Sinds begin dit jaar zijn het er volgens de laatste schatting zelfs vijftien procent meer, in totaal zo’n 6000 nieuwe huishoudens.

Dit zegt de voorzitter van de koepel Voedselbanken Nederland, Leo Wijnbelt, tegen het Nederlands Dagblad. Ook noemt hij in in het artikel de stijging aanzienlijk. De gegevens waarop Wijnbelt dit baseert, komen van lokale voedselbanken. Hij benadrukt dat de toename kan verschillen per locatie, waardoor de ene voedselbank een hogere groei van het aantal nieuwe klanten zal ervaren dan de andere.

Modale inkomens melden zich

Onder de mensen die zich nu aanmelden, bevinden zich niet alleen inwoners met een minimuminkomen. Door de hoge inflatie, waardoor vooral de prijzen van energie en dagelijkse boodschappen stijgen, kloppen nu ook mensen met een modaal inkomen aan. De oorzaak ligt volgens Wijnbelt vooral in het feit dat veel gezinnen geen of weinig spaargeld hebben. Bij onverwachte verhogingen van de vaste lasten komen deze gezinnen al snel in de problemen.

Energieprijzen grote boosdoener

De al maanden stijgende energieprijzen bezorgen mensen met lage en modale inkomens flinke hoofdbrekens. Een woordvoerder van een voedselbank in Alphen aan de Rijn beaamt dit. ‘Als je vorig jaar een nieuw energiecontract hebt afgesloten voor drie jaar, heb je nog een gunstig tarief. Voor mensen die recent hun contract moesten oversluiten geldt dat niet. Dat zien we bij zowel nieuwe als bestaande klanten van de voedselbank terugkomen.’ Ook de Amsterdamse voedselbanken verwachten de komende tijd een stijging van het aantal mensen dat zich aandient, zodra meer mensen een nieuw energiecontract moeten afsluiten en dus meer moeten gaan betalen.

Herkenbare trend

Ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet dat er steeds meer mensen die een modaal inkomen hebben momenteel toch financiële problemen krijgen. Zo berichtte de organisatie recent nog dat zij veel meer telefoontjes, berichten en vragen van mensen en gemeenten hierover krijgen. Ook hier bleken voor veel mensen de hoge energieprijzen de boosdoener te zijn.

Al jaren toename

Het aantal nieuwe klanten van de Voedselbank zit overigens al jaren in de lift ondanks de economische groeiperiode in Nederland. In 2019, het jaar voor corona, was er ook sprake van een flinke toename en tijdens de coronapandemie heeft die groei zich doorgezet.