Breda biedt dak- en thuislozen betere kans op werk

Breda is gestart met de pilot ‘Werken naar vermogen’. De gemeente wil hiermee (voormalige) dak- en thuislozen betere kansen bieden op een structurele baan.

Voor dak- en thuislozen of mensen die eerder dakloos waren, is het vinden van een baan niet altijd gemakkelijk. Zeker als er problemen op meerdere terreinen spelen, zoals financiën en huisvesting, is de eerste stap op weg naar werk soms moeilijk te zetten. Daarom biedt de gemeente Breda deze groep nu hulp aan.

‘Extra aandacht voor de persoon’

Breda heeft hiervoor de handen ineengeslagen met Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. Tijdens de pilot worden vijftien mensen begeleid naar zinvolle duurzame participatie en uiteindelijk het liefst naar betaald werk. Samen met een kandidaat wordt gekeken naar de mogelijkheden en naar dingen waar ze wellicht in vast lopen. Per persoon wordt vastgesteld waar hij of zij het meest mee geholpen, op weg richting de arbeidsmarkt.

Voor het traject zijn verschillende organisaties aangehaakt. Het WerkgeversServicepunt West-Brabant bemiddelt bijvoorbeeld de mensen uit de pilot naar werk. De Linkerbaan, organisatie voor loopbaancoaching, is ingeschakeld om hen te begeleiden. Een loopbaancoach staat de kandidaat tijdens het hele traject bij, van gesprek met matcher en werkgeversadviseur tot het uitzoeken wat iemand nodig heeft tijdens het werken. Zo’n jobcoach zet samen met de kandidaat deze gesprekken op een rij en vertaalt dit naar conclusies en vervolgstappen.

Lokaal versterkingsplan

In 2020 is samen met partners en regiogemeenten het ‘Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Breda’ opgesteld. Hierin zijn verschillende maatregelen opgenomen die moeten voorkomen dat mensen op straat leven. Zo is er een groot aantal nieuwe woonvormen bedacht. Maar ook participatie staat hoog op de lijst – bijvoorbeeld het doen van (vrijwilligers)werk – omdat hierdoor de kwaliteit van leven toeneemt. ‘De pilot Werken naar Vermogen sluit hier bij aan,’ aldus de gemeente.

Goede individuele begeleiding

De eerste kandidaten zijn inmiddels succesvol aan de slag. Wethouder Arjen van Drunen: ‘De eerste ervaringen zijn positief. We zien dat het belangrijk is dat we zorgen voor goede individuele begeleiding. Doen we dit niet, dan is er een grote kans op terugval. Met deze pilot leren we samen in de praktijk wat nodig is en wat helpt. Na verloop van tijd zullen we de eerste plaatsingen evalueren. Daarbij kijken we dan ook wat het betekent voor de aanpak van de gehele doelgroep.’