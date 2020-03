Gebruik voedselbank in 2019 ‘flink gegroeid’

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbanken is in 2019 met 8 procent toegenomen. Volgens Voedselbanken Nederland komt dit mede doordat drempels zijn verlaagd om de banken te bezoeken en er intensief wordt samengewerkt met andere partijen uit het sociaal domein.

In 2019 ontvingen 151.000 mensen een voedselbijdrage en daarmee hielpen de voedselbanken 8 procent meer klanten dan in het voorgaande jaar, blijkt uit de laatste cijfers. Wekelijks melden zich inmiddels 35.000 huishoudens die voor korte of langere periode afhankelijk zijn van de voedselbank. Er werden relatief meer ouderen en alleenstaanden geholpen. De laatste groep is met 44 procent ook de grootste.

Onder de Radar

Voedselbanken zijn ervan overtuigd dat het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen nog veel groter is dan de groep die ze nu helpen. Schaamte is nog steeds de meeste genoemde reden om niet aan te kloppen voor hulp. In 2019 startten ze daarom het project Onder de Radar om drempels te verlagen. Een derde van de voedselbanken vormde om tot winkelconcept als alternatief voor het klassieke uitgiftemodel met een voedselpakket. Klanten kunnen dan zelf hun eten kiezen binnen de mogelijkheden van het gedoneerde aanbod.

Ook werken diverse voedselbanken inmiddels intensief samen met andere partijen in het sociaal domein. Begin 2019 werd de toelatingsnorm bij de voedselbanken minimaal verruimd. De aanpak om meer mensen te bereiken lijkt succesvol. Al deze activiteiten leidden volgens Voedselbank Nederland in het afgelopen jaar ‘tot een flinke groei’. Er wordt nog extra onderzoek ingezet om grote regionale verschillen in de groeicijfers te verklaren.

Steun gemeenten

De voedselbanken zijn vertegenwoordigd in 96 procent van de gemeenten. Over het aantal dat ondersteuning krijgt van gemeenten dateren de laatste cijfers van 2017. Dat was toen 76 procent, ten opzichte van 40 procent in 2014. Ondersteuning varieert van het voor rekening nemen van de kosten voor huisvesting, energie of afvalverwijdering tot een subsidie. Die bedragen lopen uiteen van 500 tot 60.000 euro per jaar.