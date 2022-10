Proef met melden betalingsachterstand door DUO

De gemeente Amsterdam en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaan in een pilot samenwerken om jongeren met schulden sneller te helpen. Minister Schouten van Armoede geeft toestemming om gegevens over betalingsachterstanden voor één jaar uit te wisselen. Via internetconsulatie kan gereageerd worden op de plannen.

Gemeenten weten volgens minister Schouten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Daarom maakt ze het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een proef houden om hier beter inzage in te krijgen en sneller hulp te bieden. De internetconsultatie loopt tot en met 23 november. Naar verwachting start de pilot begin volgend jaar. Hij duurt een jaar en krijgt afhankelijk van de uitkomsten een vervolg.

Ondervertegenwoordigd

Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Dat komt voort uit het niet goed op de radar hebben van deze doelgroep. ‘Jongeren met schulden zijn vaak niet in beeld bij de gemeentelijke schuldhulp,’ aldus de Amsterdamse armoedewethouder Marjolein Moorman. ‘Vaak schamen ze zich of weten ze niet dat er hulp beschikbaar is, zodat ze niet of te laat aan de bel trekken.’

Voor jongeren met schulden boven de 3000 euro is al een speciale aanpak in de hoofdstad: Jongeren Schuldenvrije Start. Een jongere en hulpverlener gaan samen aan de slag met het versneld oplossen van de schuld en het werken aan een toekomstplan.

Studieschuld

Nu gaan de gemeente en DUO, die onder meer de studiefinanciering regelt, contactgegevens en informatie over betalingsachterstanden van minimaal 270 euro uitwisselen. Ruim 80 procent van de jongeren met problematische schulden heeft onder andere een studieschuld, volgens Amsterdam. ‘Daarom kan de pilot met DUO ervoor zorgen dat de gemeente deze jongeren eerder kan bereiken.’

Buurtteam

Krijgt DUO zelf geen contact met een jongere op een betalingsherinnering of een aanbod tot een betalingsregeling, dan geeft het een signaal door aan de gemeente. Een Vroeg Eropaf-medewerker van het buurtteam neemt dan contact op met de jongere. Samen met de betrokkene kijken ze wat er aan de hand is en welke mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen. Ze geven tips en adviezen, maar kunnen indien nodig ook schuldhulpverlening bieden.

Delen

De Autoriteit Persoonsgegevens is om een advies gevraagd over de gegevensuitwisseling. De gevolgen voor privacy, regeldruk en financieel zijn volgens Schouten vergelijkbaar met de twee al lopende experimenten over vroegsignalering van gemeentelijke belastingschulden en hypotheekachterstanden. De verwerking van persoonsgegevens is veilig en voldoet aan de privacyregels, staat in de conceptregeling.

De aanpak van schulden vraagt volgens de minister om samenwerking. ‘Dit gebeurt al veelvuldig, maar door signalen op een verantwoorde manier te delen tussen DUO en de gemeente kan er gerichter en sneller hulp worden geboden. Dat verlaagt de drempel om hulp te accepteren en verkleint de kans dat schulden verder oplopen.’

Vroegsignalering

Gemeenten ontvangen dit jaar 35 miljoen extra voor gerichte hulp via onder meer de vroegsignalering van schulden. Ook voor 2023 en 2024 stelt het kabinet aanvullend budget beschikbaar voor de gemeentelijke schuldhulpverlening.