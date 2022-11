Gratis babyspullen voor minima-ouders

Wie in Nijmegen een baby verwacht en een laag inkomen heeft, kan sinds kort gratis een pakket met daarin babyproducten ontvangen. En zo zijn er veel meer gemeenten die jonge ouders in armoede ondersteunen met een babypakket.

De gemeente Nijmegen verwacht dit jaar ongeveer 110 jonge ouders te helpen. Het verstrekken van de babypakketten is een initiatief van de landelijke Stichting Babyspullen in samenwerking met de gemeente. In het babypakket zitten allerlei basisspullen die nodig zijn voor een goede start, zoals kleding, luiers en flesjes.

Babyuitzet

Tientallen andere gemeenten werken ook met de stichting samen en delen babypakketten uit. Gemeenten ondersteunen met een vaste subsidie, een bijdrage op basis van het aantal uitgegeven pakketten, of losse donaties op basis van beschikbare gelden. Ook zijn er gemeenten die een babyuitzet niet regelen via de stichting, maar via de bijzondere bijstand, zoals Amsterdam en Almere.

Twee pakketten

De pakketten bestaan uit nieuwe en gedoneerde spullen. Eén voor de eerste maanden, ter waarde van 750 euro. Een tweede pakket, ter waarde van 1250 euro, is te gebruiken totdat het kindje ongeveer twee jaar oud is. Ouders kunnen overigens niet zelf een babypakket aanvragen. Dat wordt gedaan door hulpverleners zoals (huis)artsen, verloskundigen, kraamzorg, bewindvoerders en schuldhulpverlening, buurtteams Jeugd en Gezin.

Basisbehoeften

In Nijmegen betaalt de gemeente een bijdrage per pakket van 50 euro. ‘Ouders hoeven hier niks voor te betalen en ontvangen per baby twee pakketten. We willen dat alle baby’s in Nijmegen veilig en gezond opgroeien in een omgeving die daaraan bijdraagt. Zodat zij een goede start kunnen maken,’ aldus wethouder Armoedebestrijding John Brom. ‘Met de bijdrage voor het babypakket helpen we ouders met een laag inkomen met de basisbehoeften.’