Inwoners gewezen op laatste kans aanvraag energietoeslag

In veel gemeenten is het tot 1 april mogelijk om nog de energietoeslag over 2023 aan te vragen. Anderen geven inwoners nog wat langer de tijd, wettelijk mag een gemeente tot 31 augustus uitkeren. Daarom worden inwoners via de website en social media geattendeerd op de laatste kans om de toeslag aan te vragen.

Er zijn verschillen in hoeveel geld gemeenten uitkeren voor de energietoeslag 2023 en aan wie. Inwoners waarvan bekend was dat ze voldoen aan de voorwaarden kregen het bedrag automatisch op hun rekening. Maar er zijn ook inwoners die bijvoorbeeld achteruitzijn gegaan in inkomen of die toch in aanmerking komen omdat bijvoorbeeld de inkomensgrens is aangepast. Die kunnen zelf alsnog de toeslag aanvragen bij de gemeente.

Niet bekend

Omdat niet bij iedereen bekend is wat precies de regels zijn wijzen veel gemeenten hun inwoners hierop. In bijvoorbeeld Kerkrade kan het nog maar tot 1 april. De gemeente attendeerde haar inwoners hier eind februari op. ‘Veel inwoners die in aanmerking komen voor deze energietoeslag hebben nog geen aanvraag ingediend.’ Ook als inwoners niet eerder toeslag hebben ontvangen kunnen ze aan de voorwaarden voldoen. Die staan uitgebreid op de website beschreven.

Ook op Facebook attendeert menige gemeente de inwoners.

Wel in aanmerking

Eindhoven meldt dat het aanvragen van 800 euro energietoeslag nog kan tot 30 april. Datzelfde geldt voor de hoofdstad. ‘Veel Amsterdammers denken dat zij niet in aanmerking komen voor energietoeslag, terwijl dit vaak wel zo is,’ meldt de gemeente. ‘Ook als u werkt maar niet zo veel verdient, of zelfstandige bent en weinig inkomsten heeft, kunt u de toeslag aanvragen.’

Zo is aanvragen in Maastricht nog mogelijk tot 1 juli 2024. ‘Ik roep iedereen binnen de doelgroep op een aanvraag in te dienen,’ zegt wethouder Alain Garnier. ‘Veel inwoners kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken.’ Via een mix aan communicatiemiddelen waaronder social media, de gemeentelijke nieuwsbrief en buurtbladen worden bewoners geattendeerd op de energietoeslag.

Laatste kans

Ook de gemeente Amstelveen roept haar inwoners op. ‘Wie denkt recht te hebben op de toeslag nodigen we van harte uit een aanvraag te doen,’ aldus wethouder Marijn van Ballegooijen. ‘Het is de laatste kans want de energietoeslag komt hierna niet terug’.

Er is bij de maatregelen vanaf 2024 tegen armoede niet meer gekozen voor een energietoeslag, tot genoegen van onder meer de VNG. Kwetsbare huishoudens die moeite hebben met het betalen van energiekosten, kunnen bijvoorbeeld een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie aanvragen.

Vangnet

Gemeenten met te weinig budget voor het uitkeren van de energietoeslag 2023, kunnen compensatie krijgen van het ministerie van Sociale Zaken. Voor deze zogeheten vangnetconstructie is 32,5 miljoen euro gereserveerd. Ondanks de aangepaste verdeelsystematiek kan op gemeenteniveau verschil ontstaan tussen het budget en het werkelijke bereik.