Vangnet voor tekorten door energietoeslag 2023

Gemeenten met te weinig budget voor het uitkeren van de energietoeslag 2023, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het ministerie van Sociale Zaken. Voor deze zogeheten vangnetconstructie is 32,5 miljoen euro gereserveerd. De compensatie wordt pas eind dit jaar verrekend via de decembercirculaire.

Gemeenten hebben de energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen inmiddels uitgekeerd, of zijn daar nog volop mee bezig. Ondanks de aangepaste verdeelsystematiek kan op gemeenteniveau verschil ontstaan tussen het budget en het werkelijke bereik. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Tekort vergoed

Als minimaal 2 procent meer inwoners de toeslag krijgen dan was gebudgetteerd óf het bedrag met 150.000 euro of meer is overschreden, krijgen gemeenten het volledige tekort vergoed. Hierbij geldt een standaardopslag van 5 procent van de uitvoeringskosten.

Als er in totaal meer tekorten zijn dan de beschikbare 32,5 miljoen euro, wordt de vergoeding naar rato verdeeld. Is er minder compensatie nodig dan volgt een verdeling van het restant over alle gemeenten, op basis van de verdeelsystematiek van de energietoeslag 2023.

Via de VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt in mei en juni bij alle gemeenten na of er een tekort is. Vervolgens checkt een onafhankelijk onderzoeksbureau of de bereikte huishoudens binnen de doelgroep tot 120 procent van het sociaal minimum vallen. Het stond gemeenten vrij om voor eigen rekening boven die drempel een bedrag uit te keren. In dat geval toetst het bureau of de splitsing tussen de doelgroepen goed is gemaakt.

Advies

Als het voor het vangnet gereserveerde budget wordt overvraagd, komt er een uitgebreidere toets ‘met meer aandacht voor de werkelijke uitvoeringspraktijk’. Het bureau brengt op basis van deze toetsing een advies uit aan het ministerie over de hoogte van de tegemoetkoming.