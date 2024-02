9 initiatieven om armoede te bestrijden

Gemeenten bieden verschillende soorten hulp aan inwoners die niet goed kunnen rondkomen. Boven op landelijke regelingen zijn er vaak ook lokale initiatieven in de strijd tegen armoede. Gemeente.nu selecteerde 9 bijzondere praktijkvoorbeelden. Van een gratis straattandarts tot kosteloze voedselpakketten voor huisdieren.

De meeste gemeenten hebben lokale mogelijkheden voor het ondersteunen van inwoners in armoede, naast de landelijke bepalingen. Zoals babypakketten, kledingbonnen en subsidie voor tandartskosten.

Armoede bestrijden

Daar bericht Gemeente.nu regelmatig over. Zo schreven we eerder al dat er veel gedaan wordt in de koude, donkere wintermaanden, zoals het inzamelen van winterjassen en de extra’s die gemeente rondom kerst verstrekken. En daar blijven initiatieven bijkomen. Een selectie van recente voorbeelden uit de praktijk.

1. Straattandarts

Voor wie weinig geld heeft, komt tandzorg en een bezoek aan de tandarts vaak niet op de eerste plek. Maar een gebit dat niet goed functioneert kan leiden tot grotere problemen, bijvoorbeeld als het gaat om iemands gezondheid, maar ook op maatschappelijk vlak. In de gemeente Breda is er daarom voor gekozen om dit jaar 40.000 euro beschikbaar te stellen voor een Straattandarts naar aanleiding van een pilot in 2023 waarbij al zo’n 35 mensen werden geholpen. Het geld is bestemd voor ‘basale behandelingen ten behoeve van een pijn- en ontstekingsvrije mond.’ Mensen worden doorverwezen door hulpverleners en geholpen door een vrijwillige tandarts.

2. Kinderen krijgen voorrang

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe nota ‘Gelijke kansen voor een zeker bestaan’ over financiële bestaanszekerheid. Daarin staat onder andere dat Utrecht haar financiële hulp en regelingen eenvoudiger wil maken. Ook wil de gemeente meer mensen bereiken met campagnes en vaker automatisch regelingen toekennen.

Bovendien gaat Utrecht de strijd aan met armoede bij gezinnen met kinderen. Zo komt er meer geld kinderen om te kunnen sporten en om gebruik te maken van cultuur. Alle maatregelen komen in een uitvoeringsplan dat later dit jaar gepubliceerd wordt. Er is overigens geen extra budget beschikbaar voor armoedebestrijding, maar er worden andere keuzes in de begroting gemaakt. Zo wordt er bijvoorbeeld bespaard op het budget voor de gemeentepolis en de uitgaven van de studietoeslag.

Wethouder Voortman: ‘Ik voel veel onmacht: lokaal kan ik er niet voor zorgen dat alle Utrechters rond kunnen komen. We kunnen slechts pleisters plakken. Dat doen we met dit nieuwe beleid zo effectief mogelijk.’

3. Gratis dierenvoedselpakket

In de gemeente Nieuwegein kunnen inwoners met een laag inkomen drie gratis voedselpakketten voor hun huisdier krijgen. Voor honden, katten, knaagdieren en verschillende siervogels. Wat erin zit, hangt af van de voorraad. De rekening van de pakketten is voor de gemeente.

4. Dierenartskosten voor rekening gemeente

Er zijn ook verschillende gemeenten die de kosten voor de dierenarts (deels) voor rekening nemen, zoals Amsterdam. Hier kunnen inwoners met een bepaalde stadspas een waardebon krijgen. Het eerste bezoek aan de dierenarts wordt hier voor 100 procent mee vergoed. Als het dier een medische behandeling of operatie nodig heeft, vergoedt de gemeente de helft van de kosten tot een maximum van 300 euro. In Leiden kunnen inwoners met een bijstandsuitkering bijvoorbeeld een cadeaukaart van 200 euro aanvragen, waar de dierenarts mee betaald kan worden.

5. Subsidie voor initiatieven

Ede biedt een nieuwe subsidieregeling waarbij 5.000 euro kan worden aangevraagd voor initiatieven ter bestrijding van armoede. Organisaties en inwoners komen in aanmerking voor de tijdelijke subsidie, die bedoeld is voor incidentele extra ondersteuning. ‘Het initiatief of project moet ongewenste effecten van armoede voorkomen zoals eenzaamheid en stress. Samenwerken met andere organisaties en initiatieven in de wijk is daarbij belangrijk,’ aldus de gemeente. De subsidie is onderdeel van het breder opgezette Noodfonds Bestaanszekerheid van Ede.

6. Stadspas met tegoed voor energiebesparende producten

Amsterdam geeft inwoners met een laag inkomen die een stadspas hebben een tegoed voor het kopen van energiebesparende producten, zoals ledlampen of een waterbesparende douchekop. De stad wil zo energiearmoede bestrijden. Inwoners uit Amsterdam of Weesp van 18 jaar of ouder die een Stadspas hebben, kunnen per huishouden eenmalig 70 euro aanvragen. Denk aan een inductieplaat, ledlampen, kozijn- en radiatorfolie en tocht- en deurstrippen. Het tegoed kan bij verschillende lokale bouwmarkten en (web)winkels worden besteed. Inwoners van Amsterdam kunnen trouwens ook gratis advies krijgen van een energiecoach. De actie wordt via de Rijksmiddelen voor de aanpak van energiearmoede gefinancierd, beschrijft deze raadsinformatiebrief.

7. Met korting naar het theater

Ook in de gemeente Groningen is er een stadspas. De houder krijgt korting op sport, cultuur, recreatie, educatie en andere zaken. Binnenkort kunnen 300 inwoners met zo’n pas ook een bon aanvragen voor een voorstelling of concert waarmee deze nog maar 5 euro kost. De actie dient als proef voor mensen die graag naar het theater willen, maar voor wie een bezoek er anders wellicht niet inzit.

8. Computerbank

Sommige gemeenten hebben hun eigen computerbank. In Amsterdam kunnen inwoners bijvoorbeeld terecht bij de cyberbank. Dit lijkt op een voedselbank, maar dan voor laptops en digitale ondersteuning. In de gemeente Eemsdelta kunnen inwoners bij de computerbank terecht voor het lenen van een pc of laptop als zij een opleiding doen. Het aanbod hier is bedoeld voor volwassenen die ook in aanmerking komen voor de Voedselbank.

9. Jonge Rotterdammers met geldzorgen helpen

De gemeente Rotterdam wil met een influencercampagne en livechat jongeren ertoe bewegen hun geldzorgen te delen. Via video’s op Instagram worden jongvolwassen onder de 27 jaar gewezen op de mogelijkheden voor hulp via de gemeente.